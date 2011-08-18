90 پروژه عمرانی در میناب به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قانعی فرد بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دولت گفت: امسال با تلاشهای جهادگونه مدیران دستگاه ها، حمایتهای استانداری هرمزگان وتوجه ویژه دولت خدمتگذارهمزمان با هفته دولت 90پروژه عمرانی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

قانعی فرد افزود: برای بهره برداری ازاین پروژه ها بالغ بر 20میلیارد تومان هزینه شده است.

فرماندار میناب با اعلام اینکه درهفته دولت سال گذشته 60 پروژه با اعتبار 17 میلیارد تومان در میناب به بهره برداری رسید، افزود: به همت و تلاش مدیران، اعتبارات عمرانی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد خوب و قابل توجهی داشته است.

قانعی فرد اظهار داشت: پروژه های عمرانی بیشتر مربوط به بخشهای کشاورزی، برق رسانی و توسعه شبکه برق، نوسازی مدارس، احداث فضاهای آموزشی و بهداشت درمان است.

وی افزود: بیشترین پروژهای هفته دولت به ترتیب به بخش های مرکزی، توکهور و سندرک تعلق دارد.

وی از آبرسانی به مجتمع مسکن مهر، افتتاح 10 خانه بهداشت، بهره برداری از دانشکده کشاورزی و افتتاح یک واحد آموزشی 16 کلاسه به عنوان پروژهای شاخص هفته دولت نام برد.

وی گفت: بیشترین اعتبارات پروژه ها مربوط به شرکت توزیع برق با اعتباری بالغ بر دومیلیارد و 600میلیون تومان است.

فرماندار میناب ابراز داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا مردم در هفته دولت طعم شیرینی خدمات مسئولان و نظام را به خوبی هرچه تمام تر احساس کنند.

وی بر حضور پررنگ و به موقع مدیران در برنامه های هفته دولت تأکید کرد وگفت: همه مدیران و مسئولان دستگاه ها با تعامل،وفاق و همدلی در افتتاح پروژه ها حضور یابند.

وی از بخشداران خواست تا در آیین افتتاح پروژه هایی که در روستاها و بخشها وجود دارد نسبت به حضور و همراهی مردم تلاش و اطلاع رسانی کنند.