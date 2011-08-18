700هزار سی دی غیرمجاز درکهگیلویه و بویراحمد ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوند بعداز ظهر پنجشنبه در مراسم امحای 400هزار سی دی غیرمجاز افزود: این تعداد سی دی شامل فیلم های مستهجن و همچنین فیلم هایی بوده که بدون رعایت قانون کپی رایت از سوی برخی مراکز توزیع، عرضه شده است.

وی بیان کرد: در دو ماه گذشته نیز300 هزار سی دی غیر مجاز در استان امحاء شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به صورت روزانه بر مراکز پخش تولیدات صوتی و تصویری نظارت دارد و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی می کند.

وی از خانواده ها خواست با نظارت بیشتر برفرزندان خود، آنها را از آثار سوء استفاده از این سی دی ها آگاه کنند.

دادستان یاسوج نیز در این مراسم گفت: با افرادی که مبادرت به تولید، توزیع و تکثیر سی دی های غیر مجاز کنند به شدت برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام سید محمود موسوی پور اظهار داشت: درصورت هرگونه تخلف از سوی مراکز توزیع تولیدات صوتی و تصویری، این مراکز پلمپ و پروانه کار آنها باطل می شود.