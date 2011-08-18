ثبت جهانی بازار تبریز عاملی تاثیرگذار در رونق منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: این ثبت جهانی نام تبریز و بازار قدیمی و وسیع این شهر را در سطح بین المللی بیشتر مطرح کرده و در آینده نیز در جذب هر چه بیشتر گردشگر داخلی و خارجی بسیار موثر است.

دبیری گردشگری را صنعتی مهم توصیف کرد و گفت: در تمام دنیا روی این صنعت سرمایه گذاری شده و بسیاری از کشورهای دنیا در حال تلاش برای داشتن حتی یک اثر ثبتی در فهرست آثار جهانی هستند.



وی افزود: سرمایه گذاری در گردشگری در رونق اقتصادی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بین المللی بسیارتاثیرگذار است.



دبیری با اشاره به حضور و شرکت رئیس جمهور کشورمان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور در مراسم جشن ثبت جهانی بازار، گفت: این حضور نشان از اهمیت بالای بازار تبریز در سطح ملی و بین المللی دارد و باعث می شود این اقدام در اذهان عمومی با احترام انگاشته شده و با اهمیت شمرده شود.

رئیس شورای شهر تبریز همچنین تصریح کرد: ثبت این اثر در فهرست آثار جهانی نتیجه تلاش دو ساله میراث فرهنگی است که البته همکاری خوب دستگاه های دیگر را نیز پای کار آورده بودند.

وی با بیان اینکه در راستای اطلاع رسانی قدمهای خوبی برداشته شده، گفت: اطلاع رسانی مناسب، ثبت جهانی بازار را در سطح استان، کشور و جهان به خوبی مطرح کرده که برگزاری جشن ثبت جهانی با حضور ریاست جمهوری اسلامی این جریان تکمیل تر شد.

دبیری یادآور شد: تنها نباید به اقدامات تبلیغی و اطلاع رسانی تا ثبت جهانی بسنده کرد بلکه تبلیغات مفید بعد از ثبت می تواند در سطح بین المللی بسیار موثر باشد.

بازار جهانی تبریز با دارا بودن بیش از 160 عنصر مختلف، به عنوان بزرگترین سازه سرپوشیده آجری بهم پیوسته جهان سال 1389 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده و مراسم ثبت جهانی آن با حضور رئیس جمهور مرداد ماه سالجاری در تبریز برگزار شد.