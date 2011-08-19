لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی سامانه ملی قبوض الکترونیکی در قم اظهار داشت: با توجه به اینکه در استان قم زیرساخت‌های مناسبی بخصوص در بخش مخابرات وجود داشت تصمیمی گرفته شد این طرح به صورت پایلوت در استان قم اجرا شود.



وی عنوان کرد: در این سامانه کلیه قبوض شامل آب، برق، گاز و تلفن تعریف شده است و مشترکان می‌توانند از این طریق قبوض خود را واریز و از میزان بدهی مطلع شوند.



معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس برآوردها، سالانه 75 میلیارد ریال صرف صدور قبوض مختلف در استان قم می‌شود، اظهار داشت: اگر سایر قبوض شهری را نیز به این میزان اضافه کنیم چیزی در حدود یک میلیارد تومان خواهد شد.



وی عنوان کرد: هزینه چاپ قبوض کاغذی درکشور 5 هزار و 600 میلیارد ریال است و 12 هزار میلیارد ریال هم صرف توزیع آن خواهد شد که سالانه 3 هزار و 750 تن کاغذ صرف تولید قبوض چهارگانه در کشور می‌شود.



فروزنده راه اندازی سامانه ملی قبوض الکترونیک را گامی مهم در جهت افزایش بهره وری در کشور دانست و عنوان کرد: این سامانه روش خوبی برای ارائه خدمات آسان و سریع به مشترکان، کاهش انرژی و توجه مسائل محیط زیستی است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این طرح در سراسر کشور اجرایی شود.



ایجاد 50 هزار شغل از طریق دفاتر پیشخوان دولت



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 50 هزار شغل از طریق پیشخوان های دولت در روستاها و شهرها ایجاد خواهد شد، افزود: کارمندان پیمانی مشاغل حاکمیتی در آینده رسمی خواهند شد و در مجموع دولت به دنبال ایجاد مشاغل دولتی نیست بلکه به دنبال واگذاری به بخش خصوص است.



صدا و سیما در خصوص نیروهای شرکتی خوب عمل نکرد



معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به خبر 20:30 در خصوص وضعیت نیروهای شرکتی و تبدیل آنها به نیروهای قراردادی اظهار داشت: با توجه به بررسی‌ها، بیشتر دستگاه‌ها در این زمینه خوب عمل کردند و حتی برخی از دستگاه‌ها نظیر خود صدا و سیما این کار را انجام نداده است.