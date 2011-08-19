به گزارش خبرنگار مهر، با دستان کودکانه‌ اش کبوتران حرم را در آسمان نقاشی و به دور گنبد طلایی حرم به پرواز در می آورد. دستان مادر را‌‌ رها کرد و با خوشحالی به سوی میز نقاشی دوید مداد رنگی را در دستان کودکانه‌اش گرفت و شروع به کشیدن کبوتر و گنبد طلایی حرم کرد.



کودکی دیگر با دستان کودکانه‌اش مدادهای رنگین قرمز، سبز، آبی، زرد، صورتی و نارنجی به رنگ‌های رنگین کمان را در دست گرفته بود و بر روی برگه سفید رنگ دفتری نقش کبوتران حرم را می‌کشید.



کبوتران حرم در آسمان نقاشی‌اش به دور گنبد طلایی حرم حلقه زده بودند گویی او نیز با کبوتران همراه و هم آواز بود.



با لبخندی کودکانه و چشمانی پر از شوق طرح می‌کشید و پاک می‌کرد با ذوق کودکانه‌اش لحظه‌ای مداد رنگی‌اش را از روی کاغذ بر نمی‌داشت.



کودکان و خردسالان بر روی صندلی و نیمکت‌ها به دور هم نشسته و نقاشی می‌کشیدند؛ یکی خط خطی می‌کرد و یکی رنگ آمیزی، یکی کبوتران و یکی ضریح و گنبد طلایی می‌کشید.



غرفه‌های نقاشی، مسابقه قرآنی، پخش برنامه دینی ومذهبی، جنگ شادی، معرق کاری، شعر خوانی و جزء قرآن خوانی دست مادر را می‌کشید و از این غرفه به غرفه دیگری می‌برد، بغض شادمانی از چشمانش نمایان بود.



صدای گروه سرود و تواشیح دختر و پسران خردسال در فضای ملکوتی حرم کریمه اهل بیت‌(ع) طنین انداز بود.



دختران کوچک با چادر نماز‌های گل گلی سفید لحظه‌ای آرام و قرار نداشتن جنب و جوش کنان در پوست خود نمی‌گنجیدند.

در کنار غرفه کتابخانه ایستاد، نقش، نگار و تصاویر زیبای کتاب، افکار کودک را مجذوب کرده بود؛ کتاب داستانی بر دست گرفت و از مادر می‌خواست تا برایش بخواند.



لحظه پخش برنامه قرآنی، کودکان دسته به دسته از یکدیگر سبقت می‌گرفتند با دقت و هوش کودکانه پلک بر هم نمی‌زدند، مات و مبهوت به جعبه تلویزیون نگاه می کردند. در گوشه‌ای دیگر پسربچه‌ای به آرامی و با صدایی لرزان در وسط حلقه، دوستان همسن و سالش آیه‌های قرآن را از حفظ می‌خواند. کودکان نیز زمزمه کنان او را همراهی می‌کردند.



دنیای کودکانه بچه‌ها در شیطنت بازی، خنده‌های حقیقی، قهر و آشتی، دعوا بر سر مدادهای رنگی خلاصه می‌شد.



تصاویر و پوسترهای دنیای کودکان، دیوار‌ها، گوشه و کنار فضای ملکوتی و معنوی شبستان نجمه خاتون کریمه اهل بیت(ع) را تزئین کرده بودند.



مادر دخترک ۵ ساله با زیارتنامه حضرت معصومه(س) در گوشه‌ای نشسته بود و به بازی کودکان می‌نگریست.



مریم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمانی که ریحانه در طرح کبوتران حرم شرکت می‌کند برای آمدن به حرم و زیارت لحظه شماری می‌کند.



وی افزود: دخترم با شرکت در این طرح و برنامه‌های آن با نماز خواندن، وضو گرفتن، دعا کردن و زیارت آشنا شده است و در خانه و بین دوستانش علاقه زیادی به کتاب‌های داستانی نشان می‌دهد.



وی با اشاره به فرهنگ قرآن خوانی در بین کودکان گفت: پخش نرم افزار‌ها با موضوعات داستانی، دینی، قرآنی و مذهبی در روحیه کودکان تاثیر بسزایی دارد.

در کنار غرفه معرق کاری، پدر یکی از کودکان در حال نگاه کردن به بازی کودکانه فرزندش است. پدرعلی کوچولو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غنی بودن این برنامه گفت: وجود چنین برنامه‌هایی باعث جذب کودکان به مباحث اعتقاداتی و دینی می‌شود.



احمد رسولی ابراز داشت: برپایی غرفه‌های آموزشی در مکان‌های مقدس آثار روحی و روانی بسزایی در کودکان می‌گذارد و باعث ارتقای افکار عبادی در دنیای کودکانه‌شان می‌شود



در ادامه مدیر امور کودک مرکز قرآن و عترت حرم حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرایی شدن طرح کبوتران حرم به صورت روزانه در حرم کریمه اهل بیت‌(ع) گفت: در این طرح کودکان و خردسالان در رده‌های سنی مختلف در قالب نقاشی، شعر و داستان با آداب زیارت قبور ائمه و نحوه دعا کردن آشنا می‌شوند.



حجت الاسلام منصور امامی افزود: این طرح ویژه کودکان و خردسالان از ابتدای سال ۹۰ به صورت هفتگی اجرا می‌شد که با اقدامات انجام شده این طرح در ماه مبارک رمضان به شکل روزانه اجرایی شد.



مدیر امورکودک مرکز قرآن وعترت حرم حضرت معصومه‌(س) قم ادامه داد: این برنامه همه روزه با هدف تربیت دینی کودکان و انس کودکان با فضای ملکوتی حرم حضرت معصومه (س) اجرا می‌شود.



وی با اشاره به دیگر برنامه‌های اجرایی در این طرح ابراز داشت: در این طرح غرفه نقاشی، معرق کاری، جنگ قرآن، اقامه نماز جماعت ویژه کودکان و حلقه‌های قرآنی نیز برپاست.



امامی افزود: همچنین دوره‌های آموزشی نیز برای والدین کودکان با عنوان مباحثی از جمله تربیت کودکان، بازی با خردسال، برخورد با فرزندان و روان‌شناسی کودکان ارائه می‌شود.



گفتنی است: طرح کبوتران حرم از ساعت ۱۵ تا ۱۹ و بعد از افطار از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه الی 23 و ۳۰ دقیقه هر روز در حرم کریمه اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.