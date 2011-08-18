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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

ذبیحی:

15روستای بخش مرکزی گچساران آب شرب ندارند

15روستای بخش مرکزی گچساران آب شرب ندارند

گچساران - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شهرستان گچساران گفت: 15روستا در بخش مرکزی این شهرستان از طریق چشمه های فصلی و تانکر آبرسانی می شوند.

یحیی ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 90 روستا دربخش مرکزی شهرستان گچساران وجود دارد که از این تعداد 75 روستا دارای آب شرب سالم هستند.

وی بیان کرد: برای تامین آب روستاهای فاقد آب شرب در این شهرستان به اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال نیاز است.

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران عنوان کرد: هم اکنون روستاهای "آبریگون"، "خلف آباد"، "چهاربیشه علیا"، "شیخ خواجه"، "انبارگاه"، "جمو"، "نارک"، "پیرسبز"،" بیزگه"،" شمس عرب"، "سادات آباد"، "گناوه"،  "امامزاده بابامحمد"، "سعادت آباد" و گهسته کوه" با تانکر آبرسانی می شوند.

وی همچنین بیان داشت: از 53 روستای بالای 20 خانوار بخش مرکزی، 49 روستا دارای طرح هادی هستند وچهار روستا نیز در دست اقدام است.

ذبیحی یادآور شد: برای تکمیل بهسازی و اجرای طرح هادی روستاهای بخش مرکزی به اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال نیاز است.

بخشدار مرکزی شهرستان گچساران اظهار داشت: بخش مرکزی گچساران با چهار دهستان و 90 روستا دارای حدود 30 هزار نفر جمعیت است.

کد مطلب 1387068

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