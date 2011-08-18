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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

درهفته دولت/

20 پرو‍‍‍ژه عمرانی در جوانرود به بهره برداری می رسد

20 پرو‍‍‍ژه عمرانی در جوانرود به بهره برداری می رسد

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود از افتتاح 20 پروژه عمرانی با اعتبار 109 میلیارد و 834 میلیون ریال طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی رستمی در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: این پروژه ها در بخشهای کشاورزی، آموزشی، راه روستایی، بهداشت و درمان و آب وفاضلاب در هفته دولت به بهره برداری می رسند. 

وی تعهد امسال شهرستان را در بخش اشتغال دو هزار و 200 نفر اعلام کرد و گفت: برای مشاغل خانگی نیز 20 میلیارد و 390 میلیون ریال به شهرستان جوانرود اختصاص یافته است. 

فرماندار شهرستان جوانرود در ادامه با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار داشت: با هیچ بیانی نمی توان صبر وپایداری آزادگان سرافراز وخانواده های آنان را بازگو کرد وعظمت وایستادگی مردان قهرمان ایران زمین در مقابل بیگانگان، انسان را در برابر آنان به خضوع وا می دارد.

کد مطلب 1387075

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