68 میلیارد ریال به اجرای طرح های هادی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی مقدم بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با انجام مبادله موافقت نامه، کار اجرایی طرح های هادی آغاز خواهد شد.

وی به پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امسال اشاره کرد و افزود: یک هزار و 796 واحد مسکونی مهر طی هفته دولت در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان به بهره برداری می رسد.

آسمانی مقدم بیان کرد: برای اجرای این طرحها 536 میلیارد و 949 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افتتاح 17 طرح هادی روستایی با اعتبار بیش از 20 میلیارد و 419 میلیون ریال و بهره برداری از هزار و 95 واحد مسکونی روستایی از محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با اعتبار 100 میلیارد و 709 میلیون ریال را از دیگر پروژه های هفته دولت اعلام کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی بیان داشت: با افتتاح واحدهای مسکونی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در هفته دولت امسال طی پنج ساله گذشته 19 هزار واحد مسکونی روستایی در استان افتتاح می شود.

افتتاح 4200 واحد مسکونی شهری و روستایی در استان

آسمانی مقدم با بیان اینکه دو هزار و 200 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز تا پایان امسال افتتاح می شود، اضافه کرد: همچنین دو هزار واحد مسکونی روستایی نیز تا پایان امسال در استان ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 260 واحد مسکن محرومان در استان واگذار شده است، تصریح کرد: هم اکنون نیز 300 واحد دیگر در حال احداث است که پیش بینی می شود بخشی از آنها تا پایان سال جاری و مابقی در شش ماهه نخست سال 91 به بهره برداری برسد.