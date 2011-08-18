صندوق حمایت از صنایع تبدیلی در استان قزوین راه اندازی می شود

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این صندوق در راستای سیاست های دولت در جهت تقویت بخش صنایع تبدیلی که تکمیل کننده چرخه تولید است تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: استان قزوین با داشتن بیش از 300 واحد تولیدی در امر صنایع غذایی و تکمیلی کشاورزی و استعداد هزار ساله در امر باغداری، زراعت و دامداری و تولید سالانه بیش از سه میلیون و500 هزار تن محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی نیاز به تقویت بخش صنایع تبدیلی دارد.

اکبری گفت: در همین راستا وجود یک صندوق موفق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای تامین بخشی از نقدینگی صنایع غذایی لازم و ضروری است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: واحدهای صنایع تبدیلی علاوه بر دریافت تسهیلات از بانکها، صندوقی مستقل و خصوصی را برای حمایت مضاعف از بخش لازم دارند که صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی صنایع تبدیلی این نیاز را برآورده خواهد کرد.

به گفته این مسئول در همین راستا چندین جلسه با تولید کنندگان و کارفرمایان واحد های صنایع تبدیلی استان تشکیل شده تا هیئت موسس نسبت به تشکیل این صندوق اقدام کند.