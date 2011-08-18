نیروی انتظامی و کانون پرورش فکری مازندران تفاهمنامه همکاری بستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: نیروی انتظامی و کانون پرورش فکری مازندران به عنوان دستگاه هایی که در زمینه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت های مشترک دارند از طریق این تفاهم نامه با هم همکاری می کنند.

وی، هدف این همکاری را تقویت روحیه مشارکت، مسئولیت پذیری، خودباوری و اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، توسعه خدمات مشاوره ای و مدد کاری اجتماعی، کودکان، نوجوانان و مربیان و توسعه نظم اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

گرجی، عمده وظایف و مسئولیت های طرفین را همکاری های متقابل برای ارتقا سطح آگاهی های کودکان و نوجوانان کانون پیرامون تهدیدات و آسیب های اجتماعی ، تولید وچاپ کتاب شعر، داستان، ویژه کودک و نوجوان با موضوعات مورد توافق، تولید و تدوین قصه ویژه کودک و نوجوان در قالب سی دی با موضوع خدمات پلیس عنوان کرد.

گرجی یاد آور شد: از دیگر موارد این همکاری ها می توان به تهیه بسته فرهنگی ویژه کودک و نوجوان، تهیه برنامه های عروسکی با موضوعات اجتماعی و تربیتی ویژه کودک ونوجوان واکران آن در استان اشاره کرد.

مدیر کانون پرورشی مازندران ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه منجر به تعامل و مشارکت سازنده در سطوح اجتماعی و فرهنگی شود و بستر سازی فرهنگی، آسیب ها و ناهنجاری هایی که در اجتماع شاهد آن هستیم کاهش و نقاط قوت و پتانسیل هایی که می تواند سبب رفع مشکلات وسلامت در کودکان ونوجوانان شود تقویت شود.