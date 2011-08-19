به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان همدان با بیان اینکه پژوهش از نیازهای ضروری استان همدان است، گفت: روند پژوهش استان نیازمند زیرساخت هایی از حیث تفکر و پژوهش است که این شورا باید بسیاری از این چارچوب ها را ترسیم کند.

وی افزود: فاصله زمانی جلسات این شورا نباید بیش از یک ماه باشد تا اثربخشی خود را داشته باشد و کمیته ها هم باید با جدیت دستورات را پیگیری و انجام دهند.

استاندار عنوان کرد: این کارگروه باید اولویت اعتباری برای کارهای پژوهشی و تحقیقی را محاسبه و به معاونت برنامه ریزی و توسعه پیشنهاد دهد تا در شورای برنامه ریزی این اعتبار مصوب شود.

پیریایی اظهار داشت: این کارگروه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را در زمینه قانونمندی، تحقیقاتی و پژوهشی بودن برنامه ها و مصوبات بارور می کند.

وی بررسی وضعیت علمی استان همدان را دستور کار شورا در جلسات آینده دانست و اضافه کرد: محل تکیه در کار پژوهشی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی هستند و برای استفاده از ظرفیت های آنان باید از آخرین وضیت علمی و پژوهشی استان همدان آگاه بود.

در این جلسه چهار کمیته برای فعالیت در این کارگروه تصویب شد که با توجه به آرا اعضا، ریاست و دبیری این کمیته ها مشخص و دستور جلسات این کمیته ها برای پیگیری به آنان محول شد.

کمیته نیازسنجی و نیازآفرینی و تعیین اولویت های پژوهشی استان، کمیته راهکارهای حمایت و توسعه اختراعات، کمیته بررسی همکاری موثر بین دستگاه های اجرایی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و تولیدی و کمیته بررسی راهکارهای اشاعه فرهنگ و تبیین پژوهش، فناوری و نوآوری عنوان چهار کمیته تشکیل شده در این کارگروه هستند.

همچنین در ادامه این جلسه طرح های استان برای شرکت در جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی که هفته دولت در تهران برگزار شود معرفی شدند.

گفتنی است استان همدان برای نخستین بار در این جشنواره و نمایشگاه شرکت می کند و طرح های ارسالی به این جشنواره و نمایشگاه 30 طرح است.