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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از چین/

قنبرزاده به عنوان ششم ماده پرش ارتفاع بسنده کرد

قنبرزاده به عنوان ششم ماده پرش ارتفاع بسنده کرد

دانشجوی دوومیدانی کار کشورمان به عنوان ششم مسابقات دوومیدانی بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان در ماده پرش ارتفاع بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان عصر امروز پنجشنبه با رقابت ورزشکاران در ماده پرش ارتفاع پیگیری شد. کیوان قنبرزاده نماینده کشورمان در این ماده با رکورد 2 متر و 20 سانتیمتر به عنوانی بهتر از ششمی دست پیدا نکرد.

در ماده پرش ارتفاع مسابقات دوومیدانی بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان "بوگدان بوندارنکو" از اوکراین با رکورد 2 متر و 28 سانتیمتر اول شد و نمایندگان لهستان و روسیه به ترتیب با رکوردهای 2 متر و 26 سانتیمتر و 2 متر و 24 سانتیمتر به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1387096

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