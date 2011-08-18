قنبرزاده به عنوان ششم ماده پرش ارتفاع بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی دانشجویان عصر امروز پنجشنبه با رقابت ورزشکاران در ماده پرش ارتفاع پیگیری شد. کیوان قنبرزاده نماینده کشورمان در این ماده با رکورد 2 متر و 20 سانتیمتر به عنوانی بهتر از ششمی دست پیدا نکرد.

در ماده پرش ارتفاع مسابقات دوومیدانی بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان "بوگدان بوندارنکو" از اوکراین با رکورد 2 متر و 28 سانتیمتر اول شد و نمایندگان لهستان و روسیه به ترتیب با رکوردهای 2 متر و 26 سانتیمتر و 2 متر و 24 سانتیمتر به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.