به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با بیان اینکه اشتغال از مهمترین بحثهای کشور است، گفت: کارگروه اشتغال استان همدان با حضور تمامی دستگاه های اجرایی و درگیر در بحث اشتغال با رونق بیشتری دنبال و دامنه توفیقاتش روز به روز مشاهده می شود.

وی افزود: طبق نامه ارسال شده از مرکز آمار ایران که تنها مرجع صحیح آمار در کشور است، نرخ بیکاری استان همدان در فصل بهار به 10 و شش دهم درصد رسید که این رقم تجلی تلاش های استان در سال 89 است.

پیریایی با بیان اینکه مهمترین هنر مدیران ایجاد اشتغال است، تاکید کرد: اگر مدیران در این امر کوتاهی کنند و با سهل انگاری مانع تحقق اشتغال در استان همدان شوند با آنان برخورد جدی خواهد شد.

وی عنوان کرد: امروز دغدغه مقام معظم رهبری و دولت اشتغال است و استانها و دستگاه ها باید اشتغال را در اولویت کاری خود بدانند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه گزارش مرکز آمار ایران نشان دهنده تحقق بخشی از اشتغال در استان همدان است، اظهار داشت: با انسجام بانکها، کمکهای همه جانبه دستگاه ها و تلاشهای فرمانداران این کار انجام شد.

پیریایی عنوان کرد: اهمیت موضوع اشتغال را باید در بعدهای ملی، دینی و اقتصادی در نظر گرفت و طبق آن فعالیت کرد.

وی اشتغال روستایی و اشتغال بانوان را از مهترین جنبه های اشتغال دانست و افزود: راهکارهای ایجاد اشتغالهای کم خرج و آسان را باید یافت و ایجاد اشتغال پایدار از موضوعات با اهمیت در این زمینه است.

پیریایی با بیان اینکه از کار زیاد هراسی نداریم، اضافه کرد: وقتی نتایج کارها تجلی پیدا کند احساس خستگی از تن بیرون می رود.

وی گفت: حرفها باید به عمل برسند و به شعار تبدیل نشوند و با یک مهندسی فکری و فرهنگی کار را پیش برد.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تعهد پنج ماهه اول سال استان همدان برای ایجاد اشتغال 25 هزار و 265 شغل بوده است، گفت: در پنج ماهه اول سال جاری 33 هزار و 285 شغل در استان همدان ایجاد شده است.