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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۷

ابوالقاسمی عنوان کرد:

انجمن علمی بازوی اجرایی حاکمیت/ اخلاق پزشکی را به انجمنها واگذار کنیم

انجمن علمی بازوی اجرایی حاکمیت/ اخلاق پزشکی را به انجمنها واگذار کنیم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به نقش موثر انجمن های علمی در فرآیند سلامت کشور گفت: انجمن های علمی بازوهای اجرایی هستند و اگر توانمند باشند می توانند به سلامت جامعه کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی پنجشنبه شب در اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: سرمایه انسانی بزرگترین سرمایه انجمن ها است که آن را در اختیار می گذارند.

رئیس انجمن علمی خون و سرطان کودکان گفت: انجمن های علمی مجموعه برگزیدگان علمی جامعه هستند که وقت خود را صرف منافع جمعی کرده اند.

وی افزود: حاکمیت باید نگاه بازتری به انجمن های علمی داشته باشد تا این مجموعه بتواند در صحنه های تصمیم گیری حضور داشته باشد.

ابوالقاسمی یادآور شد: در واگذاری خدمات انجمن ها را به حساب بیاوریم و در تصمیم گیری ها توان انجمن ها را بکار بگیریم. اگر این نگاه در دستگاه حاکمیت باشد می توان از این توان استفاده کرد.

وی اظهار داشت: بسیاری از برنامه ها به شکل حسرت آمیزی در آمده که نمونه آن اجرای کامل اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای است که علاقمند به اجرای آن بوده ایم و می توانیم با کمک انجمن ها آن را اجرایی کنیم.
 

کد مطلب 1387120

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