به گزارش خبرنگار مهر، جلال کوزه گری پنجشنبه شب در جلسه مجمع انتخاب رئیس هیئت هندبال خراسان شمالی اظهار داشت: در سال جاری تیمهای نوجوانان و جوانان هندبال بانوان کشور در مسابقات بین المللی هندبال آسیایی حضور خواهند یافت.

وی گفت: با برگزاری مسابقات هندبال بزرگسالان در المپیک نیز تیم هندبال کشور در این مسابقات شرکت می کند و به دنبال آن در مسابقات جام ملتهای آسیا حضور می یابد.

وی یادآور شد: تیم هندبال کشور در مسابقات هندبال ساحلی آسیایی نیز حضور خواهد یافت.

کوزه گری در ادامه با اشاره به پنج پله صعود تیم هندبال کشور در مسابقات اخیر آسیایی در گوانگجو، تاکید کرد: فدراسیون هندبال کشور تلاش می کند با ارائه هر گونه کمکی، تیمهای هندبال استانی نیز رشد کنند.

وی با ابراز خرسندی از رشد هندبال بانوان در سطح کشور، اعلام کرد: هم اکنون یک اردوی هندبال بانوان نوجوان در خراسان رضوی برگزار شده تا این تیم به مسابقات آسیایی اعزام شوند که همزمان با آن یک اردوی هندبال نوجوان نیز در تهران بر پا شده است.

وی در خاتمه بر تامین امکانات برای ارتقای تیمهای هندبال آقایان و بانوان در خراسان شمالی نیز تاکید کرد.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان شمالی نیز در این جلسه عنوان کرد: طی سالهای اخیر، فعالیتهای مناسبی برای رشد رشته هندبال استان صورت گرفت که تیمهای پایه استان در مسابقات کشوری و آسیایی افتخار کسب کردند.

ابوالقاسم داور زنی همچنین با بیان اینکه هیئت هندبال در سطح شهرستانهای خراسان شمالی فعال هستند، یادآور شد: با ارتقای تیمهای هندبال بانوان در سطح استان، آنان در مسابقات کشوری و زیر گروههای فدراسیون هندبال حضور یافته اند و فعالیت می کنند.

بنا بر گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مجمع انتخاب رئیس جدید هندبال استان، هادی زارع با کسب 11 رای از میان سه کاندید به عنوان رئیس جدید هنذبال استان انتخاب شد.