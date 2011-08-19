به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به هدفگذاری دولت طی سال جاری در حوزه اشتغال، جمع آوری اطلاعات کامل وضعیت اشتغال و بیکاری کشور در سرشماری نفوس و مسکن 90 کامل تر شده است.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت حوزه سلامت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و مشاغل جدید از موارد اضافه شده به سرشماری نفوس و مسکن این دوره خواهد بود.

وی جمعیت آماری کشور در طرح نفوس و مسکن امسال را 75 میلیون نفر برشمرد و گفت: در سرشماری سال 85 بعد خانوارهای کشور چهار بوده که پیش بینی می شود این رقم در سرشماری 90 به 3.6 تا 3.7 کاهش یابد.

آذر ادامه داد: جمعیت کشور نیز که در سرشماری 85 رقمی معادل 75 میلیون نفر بوده پیش بینی می شود در سرشماری 90 به 72 میلیون نفر برسد.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخش جامعه برای مشارکت در طرح سرشماری نفوس و مسکن بیان داشت: رسانه ها باید با اطلاع رسانی دقیق در جلب مشارکت مردم تلاش کرده و موجبات اجرای روان این طرح ملی را در کشور فراهم کنند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از 120 هزارنیرو در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در کشور بیان داشت: بیش از 100 هزار نفر از این تعداد را مامورین جمع آوری آمار تشکیل می دهند.

رئیس مرکز ملی آمار ایران گفت: صرفه جویی هر یک دقیقه وقت در همکاری مردم با مامورین جمع آوری اطلاعات سه روز سرشماری را جلو می اندازد.

گفتنی است طرح سرشماری نفوس و مسکن 90 از 2 لغایت 22 آبانماه در کشور اجرا می شود.