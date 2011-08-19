به گزارش خبرنگار مهر حمید پاکپور با بیان این مطلب در شورای عمومی مشاوران جوان استان مرکزی افزود: فلسفه وجودی مشاوران جوان در کشور شناسایی جوانان نخبه و شایسته دستگاههای اجرایی به منظور حضور در عرصه های مدیریتی آینده کشور بوده است.

وی ادامه داد: توجه به جابجایی نسل مدیریتی و کمک به کشور در گذار از این مرحله از اهداف مهم شکل گیری مشاوران جوان در کشور است.

رئیس گروه مشاوران جوان استانداری مرکزی با بیان این که جوانگرایی مدیریت کشورمستلزم بسترسازی لازم از سوی مسئولین است گفت: مشاوران جوان باید برای حضور در جامعه مدیریتی کشور با تجهیز خود به دانش و اطلاعات روز کشور حضوری قدرتمندانه در کنار مدیران دستگاههای اجرایی داشته باشند.

وی با اشاره به تشکیل شوراهای برنامه ریزی مشاوران جوان استانها بیان داشت: مدیران باید دید خود را نسبت به مشاوران جوان از مشاور امور جوانان به مشاور خود در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر دهند.

مجیدی درادامه از فعالیت مشاوران جوان در 60 دستگاه اجرایی عضو شورای اداری استان مرکزی خبر داد و گفت: مشاور جوان 15 دستگاه باقیمانده تا آخر شهریور ماه امسال تعیین خواهد شد.