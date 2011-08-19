به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی در این هفته پر اخباری بود که دلهای بسیاری از خانواده های زندانیان غیر عمد، کودکان یتیم، و کودکان در رنج سومالی را خوشحال کرد.

گویا آخرت اندیشان استان در این هفته قرار گذاشته بودند تا هر چه بهتر از ماه رحمت و مغفرت استقاده کنند و بنای آخرت خویش را آبادتر کنند.

کمک 400 میلیون ریالی مردم استان به کودکان سومالی، اولین گام

"قحطی" واژه دردآوری است که خاطره های خوب از آن به یاد نمی آید و تنفر انگیز است، امروز کشور مسلمان سومالی درگیر قحطی است و فقرا، کودکان و زنان این کشور با مکشلات جدی روزگار می گذرانند و اکنون زمانی است که کمک همنوعان خود را مس طلبند.

نیکوکاران استان مرکزی در اولین قدم بیش از 489 میلیون ریال کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم این استان برای قحطی زدگان سومالی فرستادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه روز 31 مرداد روز همبستگی مردم استان مرکزی با مردم سومالی است، افزود: در این راستا، 50 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی بر پا شده و همچنین مردم نیکوکار استان می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 0199999999003 بانک ملی شعبه مرکزی بنام جمعیت هلال احمر واریز کنند.

پاسداران استان مرکزی به یاری قحطی زدگان سومالی شتافتند

پاسداران و سربازان رده های مختلف سپاه روح الله استان مرکزی با واریز کمکهای نقدی خود به حساب جمعیت هلال احمر استان مرکزی به یاری مردم قحطی زده سومالی شتافتند.

درمجموع کمک های نقدی پاسداران سپاه روح الله استان مرکزی رقمی معادل 19 میلیون و 735 هزار ریال است.

بر اساس این گزارش ازمجموع این مبلغ 9 میلیون و 500 هزار ریال از سوی ستاد سپاه روح الله، 6 میلیون و 235 هزار ریال از سوی سپاه ناحیه خمین و 4 میلیون ریال از سوی سپاه ناحیه کمیجان به حساب جمعیت هلال احمر واریز شده است.

یک میلیارد و 750 میلون ریال در جشن گلریزان جمع شد

مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی استان مرکزی از کمک یک میلیارد و 750 میلیون ریالی خیرین به زندانیان غیرعمد استان مرکزی در جشن گلریزان استان، خبر داد.

عباسعلی عرب با اشاره به حضور 384 زندانی جرائم غیر عمد در استان مرکزی افزود: بدهی این افراد 140 میلیارد ریال برآورد شده است.

عرب با اشاره به ضرورت توجه جامعه خیرین در کمک به این افراد گفت: باید با فرهنگ سازی و تشویق خیرین، بستر آزادی این افراد هر چه سریعتر در جامعه فراهم شود.

وی زندانی سرپرست خانوارها را زمینه ساز بروز مشکلات اجتماعی در جامعه عنوان کرد و گفت: زندانیان جرائم غیر عمد حاضر در زندانهای استان مرکزی توان پرداخت بدهی خود را به هیچ عنوان نداشته و یاری همه اقشار جامعه بالاخص توانمندان در آزادسازی این افراد لازم و ضروریست.

توزیع 2500 سبد غذا در طرح همای رحمت استان مرکزی

توجه به ایتان و نیازمندان رسم ماه رمضان است که اکثر مردمی که به قول قدیمی ها دستشان به دهانشان می رسد از آن دریغ نمی کنند به خصوص اینکه پشتوانه دینی و مذهبی هم دارد و قرآن و ائمه بر آن تاکید دارند.

بر این اساس این روزها بازار توجه به کودکان یتیم و توزیع بسته های غذا داغ است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از توزیع دو هزار و 500 سبد غذا در قالب طرح همای رحمت در بین نیازمندان استان مرکزی خبر داد.



مرتضی سلیمی با بیان اینکه، دو هزار و 500 سبد غذایی تهیه شده برای توزیع در قالب طرح همای رحمت به ارزش بالغ بر 80 میلیون ریال است، افزود: کالاهای موجود در سبدهای غذایی تهیه شده در طرح همای رحمت شامل برنج، روغن، خرما، مرغ، قند، چای، ماکارانی و حبوبات بوده که در ایام ماه مبراک رمضان در بین خانواده های نیازمند توزیع می شود.

وی یادآور شد: طرح همای رحمت هر ساله با مشارکت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان مرکزی در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

گشایش بازارچه های رمضان از نیمه رمضان در سراسر استان مرکزی



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی از گشایش بازارچه های رمضان از نیمه ماه مبارک رمضان در سراسر استان مرکزی اعلا کرد.

ولیئی یادآور شد: غرفه ستاد آزادسازی زندانیان بدهکار و غرفه اکرام ایتام در این بازارچه پذیرای خیرین هستند.

ولیئی گفت: مردم می توانند از پانزدهم تا 21 رمضان از بازارچه های رمضان در سراسر استان مرکزی بازدید کنند.

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معرفی هزار و 809 نفر با دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی استان، اعلام تمدید مهلت ثبت نام از شاغلین و بازنشستگان دستگاه های اجرایی برای سهام عدالت، تا 31 شهریور، تنظیم پرونده ای به ارزش 120میلیون ریال به علت گرانفروشی تخم مرغ در اراک، کتابت مناجات امیرالمؤمنین علی (ع) در بیت قدیمی امام خمینی (ره) واقع در شهر خمین، اضافه شدن 25 تخت دیالیز با 670 میلیون ریال اعتبار به تخت های بیمارستان ولی عصر اراک، اعلام فراخوان بین صادرکنندگان سال 89 استان مرکزی برای ثبت نام خود در سایت سازمان تجارت ایران برای معرفی صادرکننده نمونه استان، برگزاری جشن هادینی همزمان با میلاد با سعادت کریم اهل بیت جشن سنتی در قالهر دلیجان و سفر یک روزه مدیر مرکز آمار ایران به استان مرکزی از خبرهای پر مخاطب استان مرکزی در هفته گذشته بود.