به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، گردانندگان و عوامل اصلی این سایت غیرقانونی با ایجاد شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، تالارهای گفت‌وگو و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هویت‌های جعلی، رمزنگاری‌های پیچده و پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان یافته‌ای در راستای توهین به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند که پس از رهگیری در فضای مجازی و شکستن لایه‌های متعدد حفاظتی و رمزشکنی پیچیده دیجیتالی توسط نیروهای اطلاعاتی، این شبکه ضد دین شناسایی و دستگیر شدند.

در تحقیقات انجام شده از دستگیر شدگان، نقش برخی از سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و عناصر صهیونیستی از جمله عوامل فرقه ضاله بهائیت در این اقدام دین‌ستیزانه کشف شده و متهمان نیز به داشتن ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کردند.

بر اساس اسناد درون گروهی به دست آمده این جریان ضد دین در جهت سست کردن مبانی اعتقادی مردم به ویژه جوانان، ایجاد شبهه‌افکنی در افکار و اصول دین و تخریب چهره برخی از شخصیت‌های مذهبی کشورمان تلاش مذبوحانه داشته‌اند.

وزارت اطلاعات با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت شریف ایران به درگاه احدیت و ضمن قدردانی از همکاری موثر دستگاه قضایی، ازخانواده‌ها تقاضا کرد، نظارت و کنترل بیشتری بر فعالیت‌های اینترنتی فرزندان خود اعمال کرده و با توجه به شیوه‌های پیچیده و تحرکات مرموز دشمنان ایران و اسلام تدابیر لازم را اتخاذ کنند.