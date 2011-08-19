به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته مناطق مختلف نوارغزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن دستکم یک نوجوان 13 ساله فلسطینی شهید و 18 تن دیگر زخمی شدند.

اغلب زخمی ها زن، کودک و افراد مسن هستند. بنا بر اعلام شاهدان عینی این حملات خسارت مادی بسیاری به منازل مناطق مختلف نوارغزه وارد کرده است.

در این حملات 2 پایگاه مقاومت فلسطین در شمال غزه و یک پایگاه وابسته به گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در شهر خان یونس در جنوب نوارغزه و 2 تونل در شهر رفح هدف چندین فروند حملات موشکی قرار گرفت.

خبرگزاری رسمی قطر نیز به نقل از منابع بیمارستانی فلسطین اعلام کرد که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته یک منزل در غرب رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کردند که منجر به شهادت 6 فلسطینی و زخمی شدن چند نفر شد.

این منزل متعلق به "خالد شعث" یکی از اعضای وابسته به گردان های ناصرصلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین بود که در پی شناسایی توسط هواپیماهایی جاسوسی رژیم صهیونیستی بمباران شد

رژیم صهیونیستی ادعا می کند که این حملات در واکنش به حملات دیروز به بندر ایلات در اراضی اشغالی 1948 و هلاکت 8 صهیونیست صورت می گیرد.