به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس مطالبی را در جهت پاسخگویی اعلام کرد.

1- طبق نظر کارشناسی کمیته داوران که متشکل از داوران با سابقه کشور همچون آقایان غیاثی، اصفهانیان، صفیری و سلیمانی می باشد اخراج آقای علی کریمی در بازی مس سرچشمه و نگرفتن پنالتی در مصاف با شاهین بوشهر تصمیمی صحیح از سوی داور بازی بوده است و همانگونه که روز بعد از بازی پرسپولیس و مس سرچشمه اعلام کردم آقای کریمی یکی از بازیکنان موثر، باشخصیت و حرفه ای فوتبال کشور می باشد ولی همگان آگاهند که از نظر قانون اگر از بازیکنی تخلفی صورت گیرد همه از نظر قانون یکسان هستند و آقای کریمی با دیدگاه حرفه ای به تصمیم داور احترام گذاشته و هیچ گونه حرکت غیرورزشی را مرتکب نگردیده است و از همین جا مراتب تشکر خود را از وی اعلام می دارم.

2- کمیته داوران ضمن هماهنگی و همکاری بسیار خوب و مناسب با سازمان لیگ برتر و سازمان لیگ آزادگان و سازمان لیگ فوتسال به اطلاع می‌رساند این کمیته مستقل بوده و تحت نظارت سازمان لیگ برتر اداره نمی شود. وظیفه سازمان لیگ برنامه ریزی برای انجام مسابقات می باشد و مسئولیت داوری فوتبال کشور برعهده کمیته داوران می باشد.

3- ارکان برگزاری مسابقات زحمات زیادی را متحمل می شوند که قابل تحسین است ولی بحث داوری مسابقات موضوعی است که قابل پیش بینی و جلوگیری نیست و به هرجهت کمیته داوری تمام سعی و تلاش خود را به کار انداخته که ضمن پاسخگویی لازم و صحیح به اعتراضات داوری، درصورتیکه داوری اشتباهات تاثیر گذار و مکرر داشته باشد و این مطلب به تایید بخش نظارت و بازرسی کمیته داوران رسیده باشد محرومیت جدی و قاطعی را در نظر خواهد گرفت.

بدیهی است هرگونه اعتراض به داوری می بایست طبق آیین نامه باید توسط هیئت فوتبال آن استان و به وسیله فرمهای مشخصی به کمیته داوران منعکس شود و در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام خواهد شد.

4- امید است همگان سعی نمایند شعار فیفا را که همان بازی جوانمردانه است در همه ابعاد فوتبالی رعایت کنند. بازیکن در داخل زمین و مسئولین و کادر فنی و اداری و اجرایی قبل و بعد از مسابقه رفتار جوانمردانه را رعایت کنند.