به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین عسگری نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص اعتراض باشگاه پرسپولیس مطالبی را در جهت پاسخگویی اعلام کرد.
1- طبق نظر کارشناسی کمیته داوران که متشکل از داوران با سابقه کشور همچون آقایان غیاثی، اصفهانیان، صفیری و سلیمانی می باشد اخراج آقای علی کریمی در بازی مس سرچشمه و نگرفتن پنالتی در مصاف با شاهین بوشهر تصمیمی صحیح از سوی داور بازی بوده است و همانگونه که روز بعد از بازی پرسپولیس و مس سرچشمه اعلام کردم آقای کریمی یکی از بازیکنان موثر، باشخصیت و حرفه ای فوتبال کشور می باشد ولی همگان آگاهند که از نظر قانون اگر از بازیکنی تخلفی صورت گیرد همه از نظر قانون یکسان هستند و آقای کریمی با دیدگاه حرفه ای به تصمیم داور احترام گذاشته و هیچ گونه حرکت غیرورزشی را مرتکب نگردیده است و از همین جا مراتب تشکر خود را از وی اعلام می دارم.
2- کمیته داوران ضمن هماهنگی و همکاری بسیار خوب و مناسب با سازمان لیگ برتر و سازمان لیگ آزادگان و سازمان لیگ فوتسال به اطلاع میرساند این کمیته مستقل بوده و تحت نظارت سازمان لیگ برتر اداره نمی شود. وظیفه سازمان لیگ برنامه ریزی برای انجام مسابقات می باشد و مسئولیت داوری فوتبال کشور برعهده کمیته داوران می باشد.
3- ارکان برگزاری مسابقات زحمات زیادی را متحمل می شوند که قابل تحسین است ولی بحث داوری مسابقات موضوعی است که قابل پیش بینی و جلوگیری نیست و به هرجهت کمیته داوری تمام سعی و تلاش خود را به کار انداخته که ضمن پاسخگویی لازم و صحیح به اعتراضات داوری، درصورتیکه داوری اشتباهات تاثیر گذار و مکرر داشته باشد و این مطلب به تایید بخش نظارت و بازرسی کمیته داوران رسیده باشد محرومیت جدی و قاطعی را در نظر خواهد گرفت.
بدیهی است هرگونه اعتراض به داوری می بایست طبق آیین نامه باید توسط هیئت فوتبال آن استان و به وسیله فرمهای مشخصی به کمیته داوران منعکس شود و در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
4- امید است همگان سعی نمایند شعار فیفا را که همان بازی جوانمردانه است در همه ابعاد فوتبالی رعایت کنند. بازیکن در داخل زمین و مسئولین و کادر فنی و اداری و اجرایی قبل و بعد از مسابقه رفتار جوانمردانه را رعایت کنند.
علی کریمی در دیدار هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر در دیدار پرسپولیس برابر مس سرچشمه به دنبال تکل از پشت روی بازیکن تیم حریف با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد. این بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.
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