به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، سفارت بریتانیا در کابل حمله به مرکز شورای انگلیس را تائید و اعلام کرده که در حال رایزنی با دولت افغانستان برای روشن شدن دلایل این حمله است.

از سوی دیگر "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان افغانستان مسئولیت حمله به این مرکز را برعهده گرفت.

این انفجار در حالی رخ داد که امروز جمعه سالروز استقلال افغانستان از انگلستان در سال 1919 میلادی است. هنوز مشخص نیست که آیا این دو انفجار با مراسم امروز ارتباطی داشته اند یا خیر.

در حمله امروز دو عامل انتحاری با نزدیک شدن به ساختمان شورای انگلیس خود را منفجر کردند که درنتیجه آن دو نیروی پلیس و یک کارگر شهرداری کشته شده و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

شورای انگلیس یک مرکز بریتانیایی است که از سوی این کشور برای انجام کارهای فرهنگی در دیگر کشورها تشکیل می شود اما در پوشش کارهای فرهنگی اقدامات دیگری همچون جاسوسی انجام می دهد که به همین علت در حدود دو سال قبل روسیه اقدام به تعطیل کردن مراکز شورای انگلیس در چند شهر خود کرد.