فرودگاه پیام کرج می تواند منطقه نوین اقتصادی کشور شود

علی آقامحمدی، شامگاه پنج شنبه در بازدید از فرودگاه بین المللی پیام کرج و نشست اقتصادی در این مرکزافزود: نباید با تخریب طبیعت و ساخت تعدادی سوله دلمان را خوش کنیم، بلکه باید با ترغیب و دعوت از فرهیختگان و ایجاد صنعتی دانش بنیان بستر لازم برای ایجاد اقتصاد نوین کشور در منطقه پیام را بوجود بیاوریم.

وی با بیان اینکه این منطقه به دلیل نزدیکی به بازار مصرف می تواند بسیار سودآور باشد، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی پیام ظرفیت این را دارد که به نقطه پیشرفت و تکامل در ایران بدل شود.

تصمیمگیریها با مشورت توام باشد

آقامحمدی با اشاره به اینکه نباید به سادگی ازکنار پتانسیلهای بالای منطقه گذشت، تاکید کرد: ناپخته هم عمل نشود.

وی ادامه داد: حلقه ای ازمشاورین در منطقه تشکیل شود تا همه کارها کارشناسی ومشورتی انجام گیرد.

منطقه ویژه پیام، مرکز تفریحی - رفاهی کشور

معاون نظارت و هماهنگی در سیاست و اقتصاد معاون رئیس جمهور، همچنین اظهار داشت: با حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه تفریحات دراین منطقه که به سرعت هم قابل برگشت است، شاید یکی ازمراکزصنعت تفریح و سرگرمی در کشور شود.

وی در پایان با اشاره به وجود سرمایه های خفته فراوان در منطقه، جذب و احیاء این سرمایه ها را مهمتر ازجذب سرمایه گذاران دیگر تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "‌علی آقا محمدی" معاون نظارت و هماهنگی سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور به اتفاق تنی چند از سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در نشستی نقاط ضعف و قوت این منطقه اقتصادی و استان البرز را مورد بررسی قرار دادند و در پایان از بخش های مختلف مجموعه فرودگاهی پیام کرج بازدید کردند.