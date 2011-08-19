به گزارش خبرنگار مهر، هیوا ناری زاده شامگاه پنج شنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر مریوان با دبیر اجرایی و سایر دست اندرکاران جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: شهر مریوان آمادگی لازم برای پذیرایی شایسته از برگزاری این رویداد فرهنگی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی شورای اسلامی شهر مریوان و شهرداری برای مشارکت در برگزاری این رویداد مهم و بزرگ فرهنگی در استان کردستان یادآور شد: شورای شهر آمادگی دارد تا ضمن حمایت از برگزاری برنامه های اینچنینی زمینه را برای مشارکت و همراهی مردم در این بخش فراهم کند.

رئیس شورای اسلامی شهر مریوان مکانیابی جهت اجرای دائمی تئاتر در این شهر را یکی از برنامه های شورای شهر نام برد و گفت: حمایت از انجام فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه با رویکرد توجه به مطرح کردن مسائل و مشکلات شهری از جمله برنامه های اصلی شورای شهر مریوان به شمار می رود.

نصب تندیس تئاتر خیابانی در یکی از میادین شهر مریوان

ناری زاده در پایان حمایت از ساخت تندیس ویژه تئاتر و نصب آن در یکی از میادین شهر و نامگذاری این میدان به اسم تئاتر را مطرح کرد و یادآور شد: اجرایی کردن این مهم می تواند در راستای استقبال و حضور هرچه بهتر مردم در کارها و برنامه های فرهنگی و هنری موثر و مفید باشد.

در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی شهرستان مریوان نیز با اشاره به کارکرد تئاتر و نقش آن در رفع مشکلات عصر کنونی اظهار داشت: امروزه تئاتر خیابانی مریوان در جایگاه رفیعی قرار دارد و انتظار می رود که با همکاری و هماهنگی مناسب این جشنواره به صورت بین المللی برگزار شود.

سیدعلی بارخدا تاکید کرد: انتظار می رود که برگزاری این جشنواره در راستای رفع مشکلات شهری چون ساخت و ساز غیرمجاز و قانون گریزی فرهنگ سازی مناسبی را در بین مردم شهر مریوان ایجاد کند.

در ادامه این نشست ابراهیم اخگر، فاضل حاج عزیزی، هیوا اسدی و خانم فرانک اسمائی اعضای شورای اسلامی شهر مریوان جهت برپایی هرچه بهتر این رویداد هنری، استقبال ویژه از تمام هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره، حمایت های مالی، دادن هدیه های فرهنگی، انجام کارهای فرهنگی در حاشیه آن و معرفی جاذبه های کردستان را از جمله اقدامات و برنامه های پیشنهادی خود اعلام کرد.

در پایان این نشست فاتح بادپروا رئیس انجمن نمایش مریوان و مسئول دبیر خانه و ابراهیم محمد حسینی دبیر اجرایی این جشنواره از حمایت همیشگی و همواره شورای شهر از انجام اقدامات فرهنگی و هنری تقدیر کردند و خواستار مشارکت سایر دستگاه های دولتی در راستای برگزاری جشنواری های مناسب شدند.

جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان 20 الی 23 مهر ماه سال جاری در شهر مرزی مریوان برگزار می شود.