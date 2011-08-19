به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با حضور جمعی از استادان و عکاسان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، گونه (ژانر) عکاسی ورزشی مورد تحلیل قرار گرفت.

نایب رئیس انجمن منتقدان فیلم کوتاه ایران در این نشست گفت: عکس ورزشی یکی از پر مخاطب ترین گونه های هنر عکاسی شناخته می شود که دارای استانداردهای جهانی است.

محمود رئیسی افزود: در این گونه ژانر از عکاسی، بیان و روایت تحرک از سوی عکاس در اثر ارائه شده بسیار مهم و اثرگذار است و نشان دادن پویایی و تحرک سوژه مهمترین مولفه برای عکس ورزشی است.

وی یادآور شد: از سال 1953عکس های ورزشی به صورت حرفه ای ترین گونه از هنر عکاسی شناخته شد و از سال 1964عکس ورزشی دیگر سیاه و سفید ثبت نشد چرا که رنگ های پیراهن بازیکنان و ورزشکاران نمایی از پرچم کشورها شد و رنگی بودن عکس ورزشی الزامی شد.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: ورزش به دلیل رقابتی بودن بر ثانیه ها استوار است به همین دلیل در عکاسی ورزشی، عکاس باید سرعت عمل فوق العاده ای داشته باشد.

سید اسماعیل موسوی افزود: عکاسی ورزشی با ابزار پیشرفته عکاسی عجین شده است و در این گونه از عکاسی ابزار نقش مهمی در ثبت لحظه های ناب دارند.

در این نشست عکاس های ورزشی برتر جهان و عکاس های ورزشی احمد تاجی از پیشکسوتان عرصه عکاسی استان چهارمحال وبختیاری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.