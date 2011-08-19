به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا داوری با بیان این مطلب گفت: این رشد با اقدامات اصلاحی انجام شده در حوزه ساختار، ماموریت و منابع انسانی شرکتهای تحت پوشش صندوق حاصل شده است.

به گفته وی، براساس قراردادی که با کلینیک صنعت و معدن ایران منعقد شد و نیز با بهره گیری از توانمندی مشاوران مجرب صنعتی، مالی و اقتصادی، پروژه عارضه یابی شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران از اردیبهشت تا مرداد89 اجرا گردید.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران ادامه داد: نتایج پروژه عارضه یابی در یک دوره سه ماهه در شرکت های وابسته پیاده سازی شد که این اصلاحات، جهش بسیار مطلوبی در سود عملیاتی شرکت های تحت پوشش ایجاد کرد.

داوری افزود: مجموع سود عملیاتی شرکتهای تحت پوشش صندوق طی سال 88 برابر 108میلیارد ریال بود که با اجرای پروژه عارضه یابی در شرکت ها، این سود عملیاتی در سال89 به 333میلیارد ریال ارتقاء یافت که رشد 208درصدی در سود عملیاتی را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: در اصلاح ساختار و منابع انسانی شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی مس تلاش کردیم تا حداکثر استفاده را از نیروهای بومی، متخصصان صنعت مس و فرزندان بازنشستگان داشته باشیم و به جز موارد استثنایی و فقط برای پست های خاص و حساس، از خارج صندوق و شرکت مس استفاده نکردیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران اظهار داشت: البته در این میان مهمترین دغدغه ما ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده به بازنشستگان شریف صنایع مس ایران بود که در این حوزه نیز اقدامات موثری را انجام دادیم.

داوری اضافه کرد: پرداخت بخش عمده ای از معوقات تاریخی بازنشستگان شریف صنایع مس ایران شامل فوق العاده جذب و سقف گروه های شغلی و خدمت سربازی جمعا به مبلغ 500 میلیارد ریال به انجام رسیده است.

وی در توضیح این موضوع افزود: مدیریت وقت شرکت صنایع مس ایران متمم فوق العاده جذب و نگهداری را از اول مهرماه87 برای شاغلان شرکت مس اعمال کرده و طبق تبصره پنج ماده 109 آیین نامه اجرایی شرکت مس باید فوق العاده های مذکور برای بازنشستگان موسسه صندوق بازنشستگی نیز اعمال می شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بیان کرد: برای به اجرا گذاشتن این موضوع باید کسورات بازنشستگی فوق العاده های بالا محاسبه و از طرف شرکت مس به حساب موسسه صندوق بازنشستگی واریز می شد که با تلاش و پیگیری های مستمر و از طریق بسترسازی حقوقی و قانونی و تبیین موضوع و ارائه استدلال ها و مستندات کافی، روند پذیرش این موضوع از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران سرعت گرفت و در خرداد ماه سال89 موفق شدیم که موضوع فوق العاده های مذکور را در هیئت مدیره شرکت مس مطرح و موافقت هیئت مدیره شرکت مس را اخذ کنیم.

وی افزود: میانگین حقوق بازنشستگان مس در سال88 حدود 702هزار تومان بود که این عدد در سال 89 با 37 درصد رشد به 968هزار تومان رسید.

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، یکی دیگر از اقداماتی که در سال89 صورت گرفت، کاهش شکاف درآمدی بین حداقل و حداکثر مستمری های پرداختی بود که موفق شدیم شکاف درآمدی در صندوق را کاهش دهیم به این نحو که در سال 88 حداکثر مستمری هفت برابر حداقل مستمری بوده که با ارتقای مستمری بازنشستگان کم درآمد صندوق در سال89، حداکثر مستمری تنها چهار برابر حداقل مستمری است که نشان می دهد شکاف درآمدی در صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران تا 75درصد کاهش یافته است.