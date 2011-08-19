به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی با اعلام این خبر افزود: معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور از طریق اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشان‌های جغرافیایی آثار صنایع‌دستی را پیگیری می‌کند.

وی اظهار داشت: مالکیت معنوی حقی است که برای خالقان آثار هنری باید مدنظر قرار گیرد و جنبه مادی ندارد.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه در کنار مالکیت معنوی آثار و تولیدات صنایع‌دستی، حق مالکیت صنعتی را نیز از سوی اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال می‌شود، تصریح کرد: مالکیت صنعتی مولفه‌های مختلفی چون ثبت اختراع، ثبت نشان تجاری، نشان‌های جغرافیایی و طرح‌های صنعتی را دربر می‌گیرد.

وی اضافه کرد: آنچه از میان مولفه‌های مالکیت صنعتی مدنظر بخش صنایع‌دستی قرار گرفته، ثبت نشان‌های جغرافیایی، اختراعات و طرح‌های صنعتی است.

توحدی با بیان اینکه ثبت نشان‌‌های جغرافیایی نام یا سمبل‌هایی هستند که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی تعلق دارند، به کار می‌رود، بیان داشت: بسیاری از تولیدات صنایع‌دستی مولفه‌ها و خصوصیات منطقه خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: معاونت صنایع‌دستی پیرو ثبت ناملموس رشته‌های صنایع‌دستی، تعدادی پرونده آماده برای ارائه به اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد در اختیار دارد.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: همچنین در بحث ثبت اختراعات شیوه‌ها و راه‌ حل‌های فنی نوین جهت حل یک مسأله به ثبت می‌رسد.

وی افزود: ثبت ملی نشان‌های جغرافیایی و اختراعات مقدمه‌ای برای ثبت جهانی آنها توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی(wipo) است.