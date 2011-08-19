به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در هفدهمین برنامه عصر کاری و شب فرهنگی که در شهر آجین برگزار شد، افزود: به منظور شتاب بخشیدن به روند توسعه شهر آجین مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان به پروژه های این شهر اختصاص یافته است.

پیریایی گفت: طرح های مختلف از قبیل زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر شهر، تکمیل و ادامه احداث بلوار و میدان ورودی شهر، تکمیل ساختمان بخشداری، تعریض جاده از سه راهی آجین تا شهر، اصلاح شبکه آبرسانی و احداث زمین چمن شهر آجین از این اعتبار بهره مند می شوند.

استاندار همدان در این برنامه وحدت و انسجام بین فرماندار، امام جمعه، نماینده مجلس و سایر مدیران و همدلی مردم در شهرستان را عامل پیشرفت و پویایی شهرستان دانست.

پیریایی از فرماندار و بخشدار آجین خواست تا با انتشار مصوبات جلسه عصر کاری مردم را در جریان ریز مصوبات قرار دهند.

امام جمعه اسدآباد نیز با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان برای خودسازی و تزکیه روح، از نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان بخاطر توجه ویژه به شهرستان اسدآباد تقدیر کرد .

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس نیز گفت: اتفاق خوبی در استان شکل گرفته زنده شدن امید و نشاط در بین مردم به دلیل انجام سفرهای شهرستانی مدیران محقق شده است.