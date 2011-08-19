برگزاری تظاهرات ضد پاپی در مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ بندیکت شانزدهم درسفر خود به اسپانیا که از بحران اقتصادی شدیدترین صدمات را متحمل شده، وارد مادرید شد و برگزاری جشن مذهبی یک هفته ای را درحالی در دستورکار خود قرار داده است که در اروپا بحران بدهی و ناآرامی های مدنی میان جوانان بیداد می کند، مسئله ای که اخیرا در بریتانیا درقالب شورشهایی بروز و ظهور داشته است.

بندیکت اظهار داشت این بحران و حس ناامیدی میان جوانان نشان می دهد که اخلاق بیش از گذشته در تدوین سیاستهای اقتصادی در سطح محلی و بین المللی نادیده گرفته شده است.

وی در گفتگو با خبرنگارانی که همراه با هواپیمای پاپی وارد اسپانیا شدند گفت: اقتصاد با قوانین خود بازار کار کردی ندارد و به یک علت اخلاقی نیاز دارد تا برای بشر مؤثر واقع شود. انسان باید در مرکز اقتصاد باشد و اقتصاد را نمی توان تنها از طریق به حداکثر رساندن سود اندازه گرفت بلکه خیر مشترک باید پایه و بنیاد آن را تشکیل دهد.

پاپ گفت: بحران کنونی نشان می دهد که بعد اخلاقی برای مشکلات اقتصادی درنظر گرفته نمی شود.

پاپ این موضوع را پیش از این در بخشنامه پاپی سال 2009 خود که با عنوان " خیریه در حقیقت" صادر کرده بود به تفصیل مورد بحث قرار داده بود و طی آن خواستار نظم اقتصادی جدیدی در دنیا شده بود که به واسطه اخلاق، کرامت و جستجوی خیر مشترک هدایت شوند.

چهارشنبه شب حدود 5 هزار نفر از مردم در اعتراض به سفر پاپ در مقابل میدان مرکزی مادرید تظاهرات آرامی را برگزار کردند. میدان پوئرتا دل سو در ماه می مرکز تظاهرات ضددولتی اسپانیا بوده است. پلیس با گروه کوچکی از این تظاهرات کنندگان درگیر و اعلام کرده که هشت نفر از آنها دستگیر و یازده نفر مجروح شده اند.

تظاهرات ضدپاپی سال گذشته در لندن با حضور 10 هزار نفر برگزار شده بود که از آن با عنوان بزرگترین تظاهرات ضدپاپ در دوران اخیر یاد می شود.