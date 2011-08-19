به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزیز صابر شامگاه پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های شب های قدر در اردبیل اظهار داشت: این دارالقرآن بصورت استراتژیک در ایجاد بستر و زیرساخت برای گسترش آموزش های قرآنی فعالیت دارد و در زمینه شناخت و تبیین و تقویت ارزشهای اسلامی تلاش می کند.

وی با بیان اینکه قرآن تنها برای تلاوت و تبرک نیست بلکه وسیله تعقل و رشد عالم بشریت است تصریح کرد: تلاوت و تبرک اولین مرحله قرآن دانی است و در مراحل بعد باید به قدر توان در فهم مفاهیم قرآنی تلاش کرد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از فعالیت 160 موسسه و خانه های قرآنی در روستاها ی اردبیل خبر داد و اضافه کرد: دارالقرآن با دو مشخصه پرهیز از تصدی گری و شناسایی ظرفیت های کلیدی در زمینه قرآن فعالیت دارد.

صابر عنوان کرد: فعالیتهای قرآن آموزی در سال گذشته در سه محور اجرای نهضت قرآن آموزی، دوره های قرآنی ویژه کارکنان دولت و تربیت کادر متخصص انجام گرفت که امسال نیز در این محورها حرکت می شود.

وی از برگزاری جزء خوانی قرآن توسط خانه های قرآنی در روستاها در ماه مبارک رمضان خبر داد و ابراز داشت: در استان اردبیل ادارات مرتبط دست به دست هم داده اند تا در توسعه فرهنگ قرآنی تلاش کنند.