به گزارش خبرگزاری مهر، میرعباس صوفی‌وند با اعلام این خبر گفت: در پی انهدام باند بزرگ توزیع و نصب تجهیزات دریافت از ماهواره توسط ماموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان، بیش از پنج هزار و 800 قطعه از این تجهیزات کشف و ضبط شد.

وی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به اتفاق دوستان خود به طور وسیع و به صورت پنهانی اقدام به تهیه، توزیع و نصب تجهیزات دریافت از ماهواره می‌کند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از محل یاد شده تعداد پنج هزار و 861 قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره، یک دستگاه ‌تقویت کننده، 14 عدد موتور، هشت دستگاه فایندر، یک دستگاه میکرو دوربین و شش دستگاه بی‌سیم و یک‌دستگاه شوکر برقی کشف و ضبط کردند.

صوفی‌وند اضافه کرد: در این رابطه دو نفر به نام‌های اردشیر ـ ‌ص و ‌ناصر ـ ک که به همراه تعدادی از دوستان خود اقدام به توزیع و نصب این تجهیزات می‌کردند، دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندانی که هنوز اقدام به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره خود نکرده‌اند هشدار داد هرچه سریع‌تر خود به صورت داوطلبانه تجهیزات غیرمجاز خود را جمع‌آوری و به کلانتری‌های محل سکونتشان تحویل دهند و مطمئن باشند که به هیچ وجه مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهند گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان تاکید کرد: در غیر این صورت پلیس اصفهان در برابر هنجارشکنی عده‌ای که با وجود هشدارها همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند برخورد جدی خواهد کرد.