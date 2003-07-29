بگوويچ در گفت و گو با" مهر": بزودي از پادگان مي رويم

در اين تمرين اكثر بازيكنان پرسپوليس حضور داشتند و به تمرينات تاكتيكي پرداختند. تنها بازيكن جديد حاضر در اين تمرين علي نيكخو هافبك جوان ابومسلم بود كه پس از عقد قرار داد با اين تيم در اولين تمرين دركنار بازيكنان پرسپوليس حضور يافت.

وينكو بگوويچ سرمربي پرسپوليس پس از پايان اين تمرين در گفت گو با" خبرگزاري مهر" گفت: هر چند هنوز هم براي شروع تمرينات پرسپوليس دير است، اما در اين شرايط هيچ چاره اي نداريم جز اينكه با جديت تمام تمريناتمان را ادامه دهيم.

بگوويچ در ادامه صحبت هايش افزود: تمام تلاش ما اين است كه در اين مدت كوتاه تيم را به شرايط ايده ال برسانيم، اميدوارم كه با حل مشكل چند بازيكن ديگر آنها هم به جمع ما ملحق شوند. بگوويچ در مورد محل تمرينات پرسپوليس گفت: بعد از مشكلاتي كه در ورزشگاه كارگران براي بازيكنان بوجود آمد، تمريناتمان را در زمين چمن پادگان شهيد بروجردي پيگيري مي كنيم.

من از مسوولان پرسپوليس خواستم هرچه سريعتر از اين پادگان برويم اما به خاطر مشكلاتي كه وجوددارد تصميم گرفتيم تا پايان هفته در اين محل تمرين كنيم و از روز يكشنبه هفته آينده به زمين شماره 2 ورزشگاه آزادي برويم.

سرمربي پرسپوليس در پايان صحبتهايش گفت: اميدوارم بتوانيم در پايان اردوي شبانه روزي به نيمي از خواسته هايمان برسيم تا در اردوي خارجي بازيكنان را به شرايط ايده ال برسانيم.