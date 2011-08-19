به گزارش خبرگزاری مهر، عدم شناخت و درک درست از جایگاه مطبوعات در کردستان به مانعی بزرگ در توسعه کمی و کیفی مطبوعات مبدل شده است، نگاه ابزاری به این حوزه در کردستان که خود معلول عوامل دیگری است شخصیت حقیقی و حقوقی روزنامه و روزنامه نگار را در استان تنزل داده که این مسئله صرفا براساس برداشتی تک بعدی و نادرست رواج پیدا کرده و چه بسیار کسانی که در این عرصه سال ها قلم زده اند اما پس از مدتی عطایش را به لقایش بخشیدند و در حسرت اند که چرا عمر و جوانی خویش را در این وادی هدر داده اند.

آسیب شناسی حوزه خبرنگاری و مطبوعات در استان کردستان نیاز به تعریف نو از خبرنگار را به نیازی اساسی برای فعالان این حوزه مبدل ساخته است که در این راستا با هم اندیشی و هم فکری برخی از دوستان، خانه مطبوعات استان کردستان در سال 82 تشکیل شد اما بنا به دلایلی از جمله ورود مسائل سیاسی و جناحی، اختلاف بین اعضا و عدم همکاری اعضاء این حرکت دوام نیاورد.

نگارنده که قریب به سه سال مدیریت خانه مطبوعات استان کردستان را به عهده دارم از نزدیک شاهد افت وخیزها، تخریب ها و ناملایماتی بوده ام اما بنده نه در مقام دفاع از این خانه یا مدیریت خود باشم بلکه خود یکی از منتقدان همیشگی خانه مطبوعات بوده و هستم.

از همان ابتدای تشکیل خانه مطبوعات استان کردستان بارقه های امید برای اینکه چنین نهادی بتواند خواسته ها و مطالبات خبرنگاران را محقق کند زنده شد و انصافا برای عملی ساختن آنها تلاش بسیاری صورت گرفت ولی موانع و مشکلات که بیشتر به حوزه داخلی خبرنگاران مرتبط می شود بر توسعه و پیشرفت این نهاد بی ت‍اثیر نبوده که اجمالاً به ذکر برخی آنها بسنده می کنم.

1- عدم تحمل یکدیگر: متاسفانه دوستان فعال در این حوزه مدارا و تحمل سلیقه های مختلف را ندارند و همگی خود را معیار حق می دانند و صرفا براساس منافع شخصی منافع جمع را نادیده می گیرند و خود را یکه تاز عرصه قلم و جملگی را غیر حرفه ای می دانند که در این میان بس نمونه ها زیادند.

2- عدم آموزش: یکی دیگر از آسیب های این حوزه که در این میان بارها تذکر شده، این است که مطبوعات کردستان نیاز اساسی به دوره های آموزشی دارد، اهالی مطبوعات کردستان 99 درصد تجربی و تنها یک درصد آکادمیک هستند و این خود گواه این است که آموزش خبرنگاران یکی از اصول کار حرفه خبرنگاری و لازم است.

3- انتظارات نابجا: یکی دیگر از مسائل داخلی مطبوعات کردستان انتظارات و توقعات نابجا برخی از دوستان است، متاسفانه عده ای می خواهند که زمین و زمان برمدار خاص و امیال آنان بچرخد مراسم ها، تقدیرها و جوایز باید براساس سلیقه و خاص آنان برگزار شود، که در این خصوص تنها کارکرد این دوستان خارج از گود نشسته و نفی کارهای صورت گرفته فعالان عرصه رسانه در کردستان است.

4 - نگاه ابزاری ادارات به رسانه ها: یکی دیگر از مواردی که به شکل بیرونی بر این حوزه تاثیر گذاشته است نگاه نادرست و ابزاری بعضی از ادارات و نهادهای دولتی به این حوزه است که صرفا خبرنگاران را به سان ابزاری برای پوشش اخبار خود مورد توجه قرار می دهند این گونه ادارات و سازمان های دولتی جایگاه و شان خبرنگار با روابط عمومی ادارات متبوع خود اشتباه گرفته اند.

5 - بازبینی و اصلاح اساسنامه خانه مطبوعات: هم اکنون در کشور برای اشتغال در یک حرفه باید هفت خوان رستم را طی کرد ولی برای خبرنگار شدن مانعی در میان نیست و هر فردی که بخواهد می تواند در کوتاهترین زمان ممکن خبرنگار شود و حتی افرادی هم که دارای شغل هستند برای تنوع در کار خبرنگاری را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده و وارد این حرفه می شوند که متاسفانه این وضعیت باعث بروز مشکلات جدی در این حوزه شده و اساسنامه خانه مطبوعات هم بنده و تبصره ای در این بخش ندارد.

6 - پیش بینی اعتبار برای خانه مطبوعات: تا زمانی که خانه مطبوعات خود دارای اعتبار خاص نباشند نمی توان ادعای رفع حل مشکلات کرد چرا که اختصاص اعتبارات اندک از سوی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت موردی نمی تواند مشکلات این قشر را برطرف کند و برای تامین اعتبار خانه مطبوعات یا باید از محل اعتبارات فرهنگی استان در بودجه اختصاصی چاره اندیشی شود یا اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب بودجه اختصاصی به این نهاد کمک کند.

7- شیوه اعطای مجوز نشریات: در این چند سال اخیر مجوز نشریات محلی با توجه به 10 مورد مجوز جدید مجموعا به بیش از 34 نشریه کشوری، منطقه ای ،هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و فصل نامه افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر به جرات می توان گفت کمتر از 10 مورد از نشریات دارای مجوز در کردستان فعال هستند و دلیل اصلی عدم فعالیت نشریات محلی در کردستان به مسائل اقتصادی و موضوعاتی در این حوزه بستگی دارد.

بازنگری اساسی در اعضاء‌ خانه مطبوعات: هر چند که از ابتدای سال جاری تاکنون و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بازنگری جدی در تعداد اعضای خانه مطبوعات کردستان صورت گرفت ولی پیشنهاد می شود که یک مکانیسم جدی در این بخش تعریف و بر اساس آن نسبت به عضوگیری جدید در خانه مطبوعات برنامه ریزی شود.

تعریف خبرنگار در قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: خبرنگار یعنی کسی که در محل اصلی درآمد وی از طریق این شغل تامین شود و انتظار می رود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف واحدی از این حرفه را ارائه دهد تا فعالان واقعی رسانه در سراسر کشور شناسایی و از این قشر به خوبی حمایت شود.

اهمیت انتخابات دوره پنجم و شرکت اعضاء در هیئت مدیره: انتخابات دوره پنجم نزدیک است باید در این انتخابات افرادی که واقعا دلسوز و توانا کاندید شوند تا آینده مطبوعات کردستان به سوی رشد وشکوفایی برسد و با هم بودن را درک کرد و نه اینکه در هر مکان و زمانی در فکر تخریب خود و همکاران باشیم.

در پایان امید است باهم بودن را در انتخابات آینده ملاک قرار داد تا بتوان از این بی سامانی مطبوعات کردستان جلوگیری کرد.

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سید محمد لطیف حسینی نسب