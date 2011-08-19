به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها صبح امروز جمعه در سالن "می هانگ" شهر شانگهای چین آغاز شد. اولین نماینده ایران در بخش تالو بانوان سپیده شاکریان بود که موفق به کسب مدال برنز شد.

شاکریان در فرم "نان چوان" رده سنی 12 تا 15 سال با کسب امتیاز 04/9 به مدال برنز دست یافت. در این فرم نماینده ویتنام با کسب امتیاز10/9 به مدال طلا رسید و شرکت کننده میانمار با امتیاز08/9 در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین مهدی مختارپور در فرم "جین شو" رده سنی 12 تا 15 سال با امتیاز07/9 یه مدال برنز دیگر برای تیم ایران کسب کرد. در این فرم تالوکار ژاپنی با امتیاز13/9 طلا گرفت و نماینده هنگ کنگ با امتیاز10/9دوم شد.

این دوره از رقابتها با حضور 400 ووشوکار از 22 کشور صبج امروز در شانگهای چین آغازشده و سه روز به طول خواهد انجامید.