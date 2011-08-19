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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

عنابستانی/

مسجدمحوری الگوی مناسب تقویت ارزش های دینی در جامعه محسوب می شود

مسجدمحوری الگوی مناسب تقویت ارزش های دینی در جامعه محسوب می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مسجد محوری الگوی مناسب تقویت ارزش های دینی در جامعه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در چهارمین شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: مساجد از زمان صدر اسلام مکان مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه اسلامی بوده و منشأ خیر و برکت برای مسلمانان هستند.

وی تأکید کرد: مسجد محوری الگوی بسیاری مناسبی برای تقویت ارزش های فرهنگی بوده، در حالی که به مسجد محوری و محله محوری به خوبی توجه نشده و نقش و اهمیت آن نادیده گرفته شده است.

وی ارتقای شاخص های فرهنگی در جامعه را ضروری دانست و افزود: شورای فرهنگ عمومی در کشور و به دنبال آن در این استان بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی بوده که متولیان ذی ربط مأمور به اجرای این تصمیمات هستند.

عنابستانی تصریح کرد: باید مسئولان ذی ربط، مردم را نسبت به این مسائل و مشکلات حساس کنند تا مشکلات رفع شوند.

کد مطلب 1387206

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