مسجدمحوری الگوی مناسب تقویت ارزش های دینی در جامعه محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در چهارمین شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: مساجد از زمان صدر اسلام مکان مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه اسلامی بوده و منشأ خیر و برکت برای مسلمانان هستند.

وی تأکید کرد: مسجد محوری الگوی بسیاری مناسبی برای تقویت ارزش های فرهنگی بوده، در حالی که به مسجد محوری و محله محوری به خوبی توجه نشده و نقش و اهمیت آن نادیده گرفته شده است.

وی ارتقای شاخص های فرهنگی در جامعه را ضروری دانست و افزود: شورای فرهنگ عمومی در کشور و به دنبال آن در این استان بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی بوده که متولیان ذی ربط مأمور به اجرای این تصمیمات هستند.

عنابستانی تصریح کرد: باید مسئولان ذی ربط، مردم را نسبت به این مسائل و مشکلات حساس کنند تا مشکلات رفع شوند.