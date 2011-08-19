گام بعدی روس ها فشار بر آمریکا برای حذف تحریم های ایران

علا الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به طرح گام به گام روسیه برای حل مسئله هسته ای ایران استدلال کرد : با توجه به گام های برداشته شده از طرف جمهوری اسلامی ایران در راستای شفاف سازی پرونده هسته ای در قالب مدالیته و بسته های پیشنهادی، روس ها اگر بر اساس واقعیت عمل کنند باید گام بعدی خود را فشار بر آمریکا در راستای حذف تحریم ها علیه ایران قرار دهند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اصل مذاکره با روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت را حائز اهمیت خواند و اظهار داشت: حضور دبیر شورای امنیت روسیه در ایران و مذاکره با دکتر جلیلی درباره مسائل مهم منطقه ای و جهانی هدف جمهوری اسلامی از دعوت ایشان بود.

وی با اشاره به بسته پیشنهادی ایران به 1+5 خاطر نشان کرد: در بسته ایران به 1+5 پیشنهاد داده شده بود که در مذاکرات آینده ایران با طرف اروپایی مجموعه مسائل منطقه ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که دست یابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای نیز جزئی از این کل بود.

وی متذکر شد: مدالیته نیز رفع تمام ابهاماتی بود که آژانس به صورت رسمی اعلام کرده بود و ایران نیز به صورت رسمی پاسخ داده و آژانس نیز تعیین کرد.

بروجردی تصریح کرد: آمریکا با بهانه جویی هایش علاقه مند نیست که برای پرونده هسته ای ایران نقطه پایانی وجود داشته باشد تا از این مسئله به عنوان اهرم فشاری دائمی استفاده کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با ارزیابی مثبت از سفر دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه به ایران گفت: گام روس ها در سفر دبیر شورای امنیت این کشور به ایران و دعوت از صالحی برای سفر به روسیه بسیار حائز اهمیت است.

وی اعلام کرد: ایران اصل مذاکره با یک عضو دائم شورای امنیت بویژه روسیه که همسایه جمهوری اسلامی نیز هست فارغ از نتایج آن مثبت ارزیابی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه عصر دوشنبه در راس هیئتی وارد تهران شد.

رئیس جمهور در دیدار با دبیر شورای امنیت روسیه گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عمل روسیه در طرح راهکار گام به گام استقبال می‌کند و آمادگی دارد در تنظیم پیشنهاداتی برای تعامل و همکاری در این خصوص مشارکت داشته باشد.

محد کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین برنامه‌های سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران را پیگیری و بررسی طرح «گام به گام» بررسی حوادث و تغییرات منطقه که برای دو کشور حائزاهمیت است به همراه مطالبه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موشکهای اس-300 از روسیه دانست.