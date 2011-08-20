به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از 209 هزار و 809 دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت رسیده که همچنان دامنه لاتین نقطه آی آر (دات ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است.

شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده با پسوند لاتین دات ir هم اکنون 200 هزار و 268 دامنه است که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ir است و تقاضا برای دامنه فارسی ایران هنوز چشمگیر نیست.



از میان 209 هزار و 809 دامنه اینترنتی فعال در کشور حدود 4 هزار و 368 دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران - دات ایران - فعال است که این آمار از کاهش فعالیت آدرس های با این پسوند طی ماههای اخیر حکایت دارد.



همچنین دو هزار و 534 دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و 444 دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می کند.



هم اکنون 372 دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 356 مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند sch.ir، حدود 288 مورد ثبت پسوند org.ir، حدود 138 مورد پسوند id.ir و حدود 45 مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.

جدول آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی

جدول ثبت دامنه های اینترنتی با پسوندهای مختلف به شرح زیر است: