به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن قمصری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از دلایلی که سه عرضه نفت خام در بورس با شکسته مواجه شد آماده نبودن بازارهای سرمایه داخل کشور است، گفت: شرکت ملی نفت ایران برای چهارمین عرضه نفت خام تمهیداتی همچون کاهش حجم نفت سنگین عرضه شده و عرضه در قالب قراردادهای تک محموله را به کار بسته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه باید برخی از زیرساختهای بورس نفت برای عرضه نفت خام همچون ساماندهی شبکه بانکی فراهم شود، تصریح کرد: سامانه های بانکی بورس باید به ابزارهای جدیدی برای انتقال منابع مالی از خارج کشور هم تجهیز شود تا امکان خریداران بین المللی و خارجی هم در بورس برای خرید نفت فراهم شود.

شرکت نفت را در بورس محاکمه می کنند



وی با تاکید بر اینکه این محموله نفت توسط کارگزاری خبرگان سهم در بورس عرضه شد و توسط این مجموعه هم خریداری شد، اظهار داشت: جز مقررات بورس بوده که عرضه کننده هم می تواند کالای خود را خریداری کند.

این مقام مسئول با اشاره به این موضوع که شرکت ملی نفت به هیچ وجه ارزان فروشی نفت را در بورس در دستور کار خود قرار نداده است، بیان کرد: از قبل هم هیچ گونه هماهنگی بین شرکت ملی نفت و خریدار نفت انجام نشده بود.

قمصری با بیان اینکه تا پیش از عرضه نفت در بورس شرکت نفت را برای پایین نیاوردن قیمت مورد انتقاد قرار می دادند، تبیین کرد: در شرایط فعلی هم با عرضه نخستین محموله به اتهام ارزان فروشی قصد محاکمه شرکت ملی نفت ایران را دارند.



مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه بر اساس روشهای استاندارد کشورهای تولیدکننده نفت 90 تا 95 درصد نفت خود را در قالب قراردادهای بلند مدت صادر می کنند، تاکید کرد: ایران هم همچون سایر کشورهای صادرکننده نفت حدود 5 درصد نفت صادراتی خود را به صورت تک محموله به بازارهای جهانی عرضه می کند.



این مقام مسئول با اعلام اینکه این محموله نفت عرضه شده در بورس هم در قالب قراردادهای تک محموله به کارگزاری داخلی عرضه شده است، افزود: با توافق انجام شده نخستین محموله نفت عرضه شده در بورس در دهه سوم سپتامبر 211 میلادی تحویل خریدار می شود.



وی همچنین بار دیگر با تاکید بر اینکه هیچ گونه ارزان فروشی و یا تخفیفی به خریدار نفت در بورس ارائه نشده است، اعلام کرد: ایران هیچ گونه مشکلی در صادرات و فروش خارجی نفت خام خود ندارد که قصد ارائه تخفیف به خریداران داخلی در بورس داشته باشد.

احتمال توقف عرضه نفت در بورس



قمصری در پاسخ به سوال مهر از عرضه پنجمین محموله نفت خام ایران در بورس تا هفته آینده خبر داد و گفت: عرضه نفت در بورس منجر به شفافیت بیشتر معاملات نفت خام ایران می شود هر چند در شرایط فعلی هم با نظارت دستگاههای مختلفی مورد غیر شفافی در صادرات و فروش خارجی نفت ایران وجود ندارد.

مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه ایران به عنوان نخستین کشور عضو اوپک نفت خام خود را در بورس عرضه کرده است، تاکید کرد: در حال حاضر تمامی کشورهای صادرکننده نفت اوپک همچون عربستان سعودی، ونزوئلا، عراق و امارات نفت خام خود را در بورس عرضه نمی کنند ضمن آنکه شرکت ملی نفت ایران هم هیچ گونه الزام قانونی برای عرضه نفت در بورس ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین جاری کشور شرکت ملی نفت تامین کننده بودجه کشور با فروش و صادرات نفت است، اظهار داشت: تاکنون در مورد چگونگی فروش نفت ایران هیچ گونه الزامی تعریف و ابلاغ نشده است.

به گفته وی اگر بورس بستر مناسبی برای عرضه نفت باشد به این کار ادامه می دهیم اما اگر شرایط عرضه فراهم نشود احتمال توقف عرضه نفت در بورس وجود دارد.

قمصری در پایان با تاکید بر اینکه اگر بودجه های جاری کشور در قبال فروش نفت تامین نشود هیچ کس سازمان بورس را زیر سوال نمی برد، خاطر نشان کرد: بر این اساس شرکت نفت در عرضه بورسی نفت تمامی جوانب را در نظر می گیرد.