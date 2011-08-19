به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کشورهای غربی از نخستین روزهای آغاز اعتراضات سوریه طی ماه گذشته تاکنون مواضع متفاوتی را در قبال دمشق در مقایسه با دیگر قیام های عربی منطقه در پیش گرفته اند.

این کشورها در ابتدا به محکوم کردن و سپس تحریم های سیاسی و اقتصادی سوریه و حمایت علنی از آشوبگران و مخالفان نظام بشار اسد پرداختند اما رویکرد خصمانه غرب در قبال تحولات سوریه به این اندازه محدود نشد بلکه پس از برگزاری دومین نشست شورای امنیت درباره سوریه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

کشورهای غربی در راس آنها آمریکا در جدیدترین موضع خود صراحتا روز گذشته از بشار اسد خواستند که از قدرت کناره گیری کند و این در حالی است که غرب پیش از این بر ضرورت انجام اصلاحات فوری در سوریه تاکید داشت.

این کشورها هم اکنون خود را برای تدوین لایحه تحریم سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده می کنند و انگلیس، فرانسه، پرتغال و آلمان از جمله کشورهایی هستند که خود را در این زمینه به تکاپو انداخته اند.

"فیلیپ پارهام" نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد روز گذشته پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره سوریه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما معتقدیم شورای امنیت در حال حاضر باید اقدام عملی در خصوص سوریه اتخاذ کند.

"رزماری دی کارلو" معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که واشنگتن از اقدامات ضد سوری شورای امنیت استقبال می کند.

در همین راستا "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در راستای سیاست دوگانه غرب در برخورد با قیام های عربی برای نخستین بار از "بشار اسد" همتای سوری خود خواست که از قدرت کناره گیری کند. وی مدعی شد: بشار اسد یک مانع واقعی بر سر راه آینده سوریه است.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد: واشنگتن تحریم های جدیدی را علیه سوریه اعمال خواهد کرد تا نظام بشار اسد را بیش از پیش تحت فشار و انزوا قرار دهد.

در همین راستا اتحادیه اروپا با اعلام اینکه بشار اسد باید از قدرت کناره گیری و آن را به ملت واگذار کند گفت: کشورهای اروپایی تحریم های بیشتر علیه سوریه را تایید می کنند.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس، "نیکلا سارکوزی" و "آنگلا مرکل" در اظهاراتی مداخله جویانه و گستاخانه نظام بشار اسد را فاقد مشروعیت دانستند و مدعی شدند که رئیس جمهور سوریه صلاحیت رهبری کشورش را ندارد.

"استفان هارپر" نخست وزیر کانادا نیز همچون هم پیمانان غربی خود ضمن درخواست کناره گیری بشار اسد از قدرت اعلام کرد که ملت سوریه مسئول تعیین سرنوشت و آینده خود است.

ادعاها و سخنان مداخله جویانه غرب درباره سوریه این بار با واکنش تند مقامات سوری همراه بود. "ریم حداد" مسئول روابط خارجی وزارت اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که درخواست غرب برای کناره گیری بشار اسد به تشدید ناآرامی و خشونت در سوریه منجر خواهد شد.

وی افزود: درخواست ها برای کناره گیری اسد به ویژه پس از اینکه سوریه به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد عملیات نظامی در این کشور به پایان رسیده و برنامه های اصلاحی جایگزین آن شده است تعجب آور است.

در همین حال "بشار جعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اظهار داشت: آمریکا با هم پیمانان خود در شورای امنیت جنگ دیپلماتیک علیه سوریه آغاز کرده و این در حالی است که عملیات نظامی علیه معترضین در سوریه پایان یافته است.

"فرحان حق" سخنگوی نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در این رابطه گفت: "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از وی خواست که هر چه سریعتر به عملیات نظامی و بازداشت های گروهی در سوریه پایان دهد و متقابلا رئیس جمهور نیز این خواسته را اجرایی کرد و هم اکنون تمامی عملیات های نظامی و امنیتی در سوریه متوقف شده است.

در همین راستا وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد که با خواسته کشورهای غربی مبنی بر کناره گیری بشار اسد از قدرت مخالف است و معتقد است باید به این کشور فرصت اصلاحات داد.