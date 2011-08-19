آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان امور داوطلبان جمعیت هلال احمر کردستان با مشارکت سایر نهادها و موسسات خیریه در قالب طرح همای رحمت، کرامت انسانی را ارج می نهد و به نیازمندان کمک می کند که پیش بینی می شود با توجه به مشارکن بسیار خوب در این طرح شش هزار نفر از برکات آن بهره مند شوند.

وی بیان کرد: امسال برای هر خانوار نیازمند یک سبد غذایی شامل برنج، چای، روغن، ماکارونی، کنسرو ماهی و حبوبات در نظر گرفته شده است و این سبد غذایی به همت افراد خیر تامین و توسط اعضای جمعیت هلال احمر در بین خانواده های نیازمند در سراسر استان کردستان توزیع می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان اظهار داشت: دواطلبان جمعیت هلال احمر و افراد خیر تمام تلاششان بر این است که با الگو گرفتن از حضرت علی (ع) و از طریق منش و خط مشی آن حضرت ارائه این خدمات را در اوج احترام و حفظ حرمت نیازمندان و مستمندان انجام دهند.

لهونی در پایان یادآور شد: در سال های گذشته جمعیت هلال احمر کردستان با وجود خیرین و نیکوکاران کردستانی در اجرای این طرح در مقام های اول تا سوم کشور قرار گرفته است و انتظار می رود که در سال جاری نیز این موفقیت در میان سایر استان های کشور به دست آید.