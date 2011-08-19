به گزارش خبرگزاری مهر، در هر ثانیه از سوختن شعله زیبای هر شمع معمولی در حدود 1.5 میلیون جواهر درخشان و کوچک به وجود می آید با این همه افرادی که برای بهره برداری از این معدن درخشان سنگهای قیمتی نقشه می کشند بهتر است بدانند این جواهرات به اندازه ای ریز هستند که می توان در حدود 300 هزار عدد از آنها را بر روی نوک یک سوزن گنجاند، نکته دیگر اینکه این جواهرات ریز در یک چشم بر هم زدن ناپدید می شوند.

دانشمندان دانشگاه سنت آندروز در پی یافتن ساختار دقیق شعله شمع موفق به کشف این پدیده شده اند. برای این کار فیلتری ابداع شد که می توانست اجزای مرکز یک شعله را در حرارتی بیش از هزار و 400 درجه سیلسیوس استخراج کند، محققان سپس این ذرات را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.

نتایج این بررسی ها نشان دادند کربن موجود در موم شمع می تواند هر چهار نوع کربن خالص از جمله گرافیت و الماس را ایجاد کند. کربن خالص می تواند متناسب با نحوه چینش اتمهایش و اتصال آنها با یکدیگر ساختارهای متفاوتی داشته باشد.

دانشمندان مشاهده کردند الماسهای ایجاد شده در شعله شمع به سرعت سوخته و به دی اکسید کربن تبدیل می شوند. برنامه بعدی مطالعه بر روی شعله آتشی است که با هیزم و یا ذغال افروخته می شود تا محققان بر روی متولد شدن ذرات الماس در این نوع از شعله ها نیز مطالعه کنند.

بر اساس گزارش دیلی میل، پیش از این نیز از گازهای سوزان برای ساخت الماس استفاده شده بود اما محققان دانشگاه سنت اندروز اولین گروهی هستند که شکل گرفتن سنگهای قیمتی در دل پدیده ای به سادگی یک شمع را به نمایش می گذارند.