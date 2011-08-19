به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد کتاب میکروبیولوژی هاضم های بی هوازی نوشته میشل اچ - گراردی را ترجمه و روانه بازار کتاب کرد.

میکروبیولوژی هاضم های بی هوازی شرایط راه بری موثر بر عملکرد هاضم ها را بررسی می نماید و چون که هاضم های بی هوازی نقش مهمی در فرآیند تصفیه فاضلاب به خصوص در فرآیند آبگیری از لجن و تصفیه لجن ایفا می کنند.

در پیشگفتار این کتاب به تفصیل موضوعات زنجیره غذایی بی هوازی، مراحل هضم بی هوازی، مواد اولیه، فرآورده ها و بیوگاز، شرایط راهبری، کنترل فرآیند و عیب زدایی، انواع هاضم های بی هوازی، مقایسه هاضم های بی هوازی و هوازی مورد بحث و بررسی قرارداده شده است.

این کتاب یک مرجع و منبع درسی برای تمامی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، عمران و دست اندر کاران آب و فاضلاب است.