به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه پنجشنبه جهت بازدید به فرودگاه بین المللی پیام کرج مراجعه و به همراه تنی چند از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نشست اقتصادی بررسی نقاط ضعف و قوت این منطقه شرکت و بخشهای مختلف فرودگاه بازدید کردند.

پیش از بازدید گزارشی از ظرفیتهای بالقوه این منطقه در شاخصهای مختلف به آقامحمدی ارائه شد و با یکی از سرمایه گذاران خارجی تفاهمنامه هایی به امضا رسید.

آقامحمدی نیز با تاکید بر حفظ محیط زیست گفت: تمام فعالیتهای اقتصادی کشور باید بر اساس حفظ محیط زیست و فضای سبز انجام شود.

وی تخریب فضای سبز به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را ظلم بزرگی توصیف کرد و افزود: در کنار فعالیتهای ساختمانی باید به محیط زیست و فضای سبز توجه جدی شود تا زمینهای کشاورزی نیز حفظ شود.

محمد نوروزی مدیرعامل فرودگاه پیام نیز با ذکر پاره ای از پتانسیلهای این منطقه در شکوفایی اقتصادی استان و کشور اظهار داشت: به منظور تغییر دیدگاه نسبت به این منطقه از مقامات و مسئولان دولتی برای بازدید دعوت کردیم تا با شناختی دقیقتر از ظرفیتهای منطقه حمایتهای دولتی بیشتری جلب شود.

در این بازدید قرار بود نمایندگان کرج، اشتهارد و آسارا و استاندار البرز نیز حضور داشته باشند که استاندار نماینده خود را فرستاد اما از نمایندگان کرج خبری نشد.