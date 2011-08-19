علی جعفری محب سازنده این دستگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه آب شیرین کن خورشیدی 16 فروردین ماه سال 90 به شماره 69407 به ثبت ملی رسیده و مشابه خارجی ندارد.

جعفری محب، اهل لالجین و مخترع و محقق سیستم‌های فتوولتائیک است که 15 سال سن دارد و در سال اول دبیرستان تحصیل می کند.

وی درباره اختراع خود گفت: این دستگاه قابلیت آن را دارد که 125 لیتر آب را بدون استفاده از هیچ انرژی هزینه بری در 90 دقیقه به آب شیرین تبدیل کند.

جعفری محب افزود: فقط از انرژی خورشیدی در این دستگاه استفاده می‌شود و کار این دستگاه همانند چرخه آب در طبیعت است.

وی درباره مزایای این دستگاه گفت: این دستگاه در انواع سایزها ساخته می‌شود و تمام قطعات مورد استفاده در آن ساخت ایران است.

جعفری اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولان، این دستگاه را به تولید انبوه برسد.

وی با بیان اینکه اگر جایگاه کنونی کارگاه تجهیز شود می‌توان در این طرح موفق بود، از استانداری همدان تقاضا کرد برای ادامه این طرح و پیشرفت در آن امکانات کارگاهی و تجهیزات لازم را فراهم کند.

این دانش‌آموز مخترع همدانی علاوه بر موفقیت در عرصه علم و دانش، در عرصه فعالیتهای قرآنی و فرهنگ و ورزش نیز موفق است.

علی جعفری محب حافظ چهار جزء قرآن کریم است و دارای رتبه اول مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزان لالجین و رتبه اول تا سوم در رشته تنیس روی میز کشور، استان و منطقه است.

وی از طرف دبیر اجرایی همایش 150 سال دوستی ایران و ایتالیا لوح تقدیر دریافت کرده و با سفیر ایتالیا در ایران نیز دیدار داشته است.

اختراع وی مورد تأیید دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، آزاد اسلامی واحد همدان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهار است.