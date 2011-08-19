به گزارش خبرگزاری مهر، این لوح فشرده به تفکیک سوره و با ترجمه سلیس و فاخر، محصول 30 سال تلاش مرحوم محمدمهدی فولادوند (مترجم و استاد دانشگاه تهران)، سه سال پژوهش گروهی از محققان و اندیشوران و نیز ویرایش فنی استاد بهاءالدین خرمشاهی است.

ضبط این مجموعه با نظارت اساتید و کارشناسان خبره و کلمه به کلمه بر اساس این ترجمه فرجام یافته است و رضا هدایت‌فر قرائت فارسی آن و ترتیل این مصحف شریف را مشاری العفاسی بر عهده داشته‌اند.

این لوح فشرده قابلیت پخش در گوشی‌های تلفن همراه‌، رایانه‌،VCD و MP3 را نیز دارا است.