به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تیموری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار در این مراسم به ارزش و جایگاه قرآن کریم در هدایت انسانها اشاره کرد و اظهار داشت: قرآن کتاب تربیت و تمثیل است و معارف حیات‌ بخش آن زنده‌کننده‌ دلها و بیدارگر وجدانهاست.

وی افزود: قرآن انسانها را از ظلمت رهایی می‎بخشد و آنها را به سمت کرانه‌های نور هدایت و رهبری می‌کند.

حجت‌الاسلام مراد یوسفی مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان چهار محال و بختیاری نیز در این مراسم بر ضرورت بهره‌گیری هنرمندان این شهرستان از تعالیم قرآن کریم تاکید کرد و گفت: خلق آثار ارزشی و ماندگار در گروه بهره‌گیری از قرآن و تعالیم دینی آن است که این مهم باید بیش از پیش مورد توجه هنرمندان قرار گیرد.