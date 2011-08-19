منصور منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر از تقویت و افزایش کلاسهای قرآنی در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش در سال آینده خبر داد و افزود: سال آینده کلاسهای قرآنی دهگلان 100 درصد افزایش می یابد تا شمار دانش آموزان شرکت کننده نیز در این طرح با افزایش مواجه شود.

وی بیان کرد: هم اکنون در سطح استان کردستان 209 مدرسه قرآنی فعالیت دارند که از این تعداد 9 مدرسه در دهگلان مشغول فعالیتهای قرآنی هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دهگلان اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید 18 مدرسه ویژه فعالیتهای قرآنی در شهرستان دهگلان اختصاص داده می شود تا افزایش 100 درصدی کلاسهای قرآنی در آموزش و پرورش شهرستان دهگلان محقق می شود.

منصوری افزود: با اعلام وزارت آموزش و پرورش هر شهرستانی که بتوانند یک سوم از اعتبارات احداث استخر شنا را تامین کند دو سوم آن از طریق وزرات آموزش و پرورش تامین خواهد شد و انتظار می رود که با حمایت فرمانداری این مهم در شهرستان دهگلان عملیاتی شود.

وی خواستار افزایش اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در دهگلان شد و بیان کرد: تنها یک استخر جوابگوی نیاز دانش آموزان دهگلان در راستای آموزش شنا نیست و این شهرستان نیازمند امکانات بیشتری در این عرصه است.