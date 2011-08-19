جشنواره سراسری سکانس بیداری در اردبیل برگزار می شود

عظیم دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع آثار این جشنواره بازخوانی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی و مضامین آیینی و اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار تولیدی خود را در دو سال اخیر تا 20 مهر ماه جاری به دبیرخانه بسیج هنرمندان استان اردبیل ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل شرایط ارسال آثار را بدین ترتیب اعلام کرد: حداکثر زمان فیلمها برای داستانی و انیمیشن 20 دقیقه، مستند30 دقیقه، نماهنگ هفت دقیقه است.

2- فیلم های ارسالی به دبیرخانه از سال 1389 به بعد ساخته شده باشند.

3- آثار می توانند در بخشهای استانی بر روی DVD با فرمت VOB و بر روی VCD با فرمت DAT ارسال گردند و منتخبین بخش استانی برای شرکت در جشنواره فیلم بسیج مرحله کشوری بر روی نوار DVCAM ارسال گردند.

4- به همراه اثر دو قطعه عکس از صحنه و پشت صحنه (18*13) و یک قطعه عکس پرسنلی از کارگردان (به صورت دیجیتال بر روی CD ) باید ارسال گردد.

5- هر فرد حداکثر با 3 اثر می تواند در جشنواره حضور یابد.

دشتی هدف از برگزاری این جشنواره را رشد و شکوفایی استعداد هنری بسیجیان شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین هنرمندان فیلم ساز بسیجی برای خلق آثار برجسته و شاخص عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مرحله سراسری نخستین جشنواره فیلم کوتاه بسیج آذرماه سال جاری همزمان با هفته بسیج در تهران برگزار می شود، یادآور شد: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت سازمان بسیج هنرمندان مراجعه کنند.