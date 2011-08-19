به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان صالح در جلسه هماهنگی روسای بیمارستانهای استان همدان اظهار داشت: صدور مجوز فوت در بیمارستانها اختلالاتی را ایجاد کرده است.

صالح افزود: در صورتی مشاهده مواردی از قبیل قتل، خودکشی، مرگ به دنبال منازعه اعم از درگیری لفظی و فیزیکی، مرگ ناشی از استفاده از سلاح سرد و گرم، مرگ به دنبال حوادث رانندگی و تصادفات، مرگ به دلیل مسمویت، مرگ ناگهانی و غیرمنتظره و غیر قابل توجیه پزشک مسئولیت ارجاع به پزشکی قانونی را دارد.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت مسئولیتها و عواقب بعد از آن بر عهده پزشک است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اضافه کرد: در صورتی که مرگهایی به غیر از موارد مشکوک اتفاق بیافتد پزشک اجازه صادرکردن مجوز فوت را دارد.

مرگهای مشکوک باید به پزشکی قانونی ارجاع شود

صالح اظهار کرد: هر مرگی که در آن احتمال شکایت از شخصی مطرح است باید به پزشکی قانونی ارجاع شود.

وی عنوان کرد: گواهی فوت جاری کشور دارای دو قسمت است که یکی از آنها مربوط به گواهی فوت و دیگری جواز دفن است که در این مورد باید جواز دفن توسط پزشک صادر شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار کرد: گواهی فوت برای سازمان ثبت احوال، پزشکی قانونی و برای مراکز بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارسال می شود.

صالح ادامه داد: همچنین برای مشخص شدن علت مرگ گواهی فوت به همراه سایر مشخصات متوفی به بهداشت و درمان ارسال می شود.

صالح گفت: برای فردی که علت فوت او مشکوک باشد و هویت آن مشخص نشود، دادستان و افراد دیگر خواهان بررسی علت مرگ هستند که در این صورت گواهی فوت توسط پزشکی قانونی صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد فوت در منازل اتفاق می افتد، بیان کرد: متوفی نباید به پزشکی قانونی منتقل شود زیرا پزشک به راحتی می تواند علت فوت را شناسایی و گواهی فوت را صادر کند.

گرفتن تعرفه دولتی برای صدور گواهی فوت منعی ندارد

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان یادآور شد: گرفتن تعرفه دولتی برای صدور گواهی فوت منعی ندارد.

وی اذعان کرد: در صورتی که برگه گواهی فوت با مهر بیمارستان باشد تعرفه از صندوق بیمارستان و درصورتی که پزشک خارج از شیفت باشد تعرفه خصوصی تعلق می گیرد.

صالح عنوان کرد: در حال حاضر در استان همدان مردم 40 تا 50 درصد تعرفه ها را پرداخت می کنند که می توان این میانگین را تا 100 درصد افزایش داد.

وی افزود: کلانتریها باید با بیمارستانهای محل همکاری لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده مرگ مشکوک فرد به مقامات قضایی ارجاع داده شود.

صالح گفت: در صورتی که شکایتی در مورد مرگ وجود نداشته باشد و علت مرگ مشخص باشد پزشک جواز دفن را صادر می کند و در اینگونه موارد نیازی به همکاری کلانتری محل وجود ندارد.