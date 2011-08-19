به گزارش خبرنگار مهر به نقل شبکه خبر آسیا، بر طبق قوانین جدید ایالت "نیو ساوت ولز" پلیس می تواند برای تشخیص هویت از رانندگان وسایل نقلیه از آنان درخواست کند که کلاه و پوشش سر خود مانند برقع را از سر بردارند.

براساس این گزارش، متخلفین از دستورات پلیس جریمه نقدی و در مواقع خاص به یک سال حبس همراه با جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

البته فرماندار ایالت نیو ساوت ولز اعلام کرده که کسانی که به دلایل مذهبی و فرهنگی می خواهند به صورت شخصی تشخیص هویت شوند می توانند به ایستگاههای پلیس منتقل شوند.

تغییرات در قوانین این ایالت پس از آن انجام شد که حکم تبرئه یک زن مسلمان به دلیل عدم امکان شناسایی وی به دلیل پوشیدن برقع توسط دادگاهی در استرالیا صادر شد.